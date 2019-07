ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Proposta editoriale numero 27: insieme a romanzi e racconti ogni tanto arrivano anche poesie. Ricordo che potete inviare le vostre proposte seguendo le indicazioni contenute in questo post. Buona lettura e buona estate. Brani scelti dall’autore Due poesie (Filosofia e Verande d’azzurro), riprese dalla mia raccolta inedita Glidel silenzio e già apparse in alcuni siti web. Cercherò di spiegare brevemente il significato del componimento Filosofia, ma anche il titolo della raccolta stessa. Ecco, quando stiamo facendo un discorso e non sappiamo bene come continuarlo, spesso pronunciamo (magari senza rendercene conto) frasi particolari (“come dire”, “per così dire”) che ci aiutano a prendere tempo mentre, mentalmente, cerchiamo la parola giusta con cui proseguire. Queste frasi vengono chiamate “”. Ebbene il titolo generale della raccolta ci rivela, in sostanza, che ...

Cascavel47 : Quattro mezze cartelle /27: ‘Gli intercalari del silenzio’ - milansette : Giampaolo: 'Stimo Praet ma in quel ruolo siamo coperti, abbiamo già quattro mezze ali' -