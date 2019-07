Quanti migranti sono arrivati davvero in Italia grazie all' operazione Sophia?

agi

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La presidente di Fratelli d', Giorgia Meloni, il 9 luglio sulla propria pagina Facebook ha scritto: "Con la missione, per volontà dei Governi Pd, le navi militari di tutta Europa non contrastavano l'immigrazione illegale o le attività delle Ong, ma trasportavano direttamente loro i clandestini in". L'affermazione è sostanzialmente errata. La missionePer prima cosa vediamo cosa fosse la missione. Chiamata anche European Union Naval Force in the South Central Mediterranean (Eunavfor Med) questa, spiega il Ministero della Difesa, è "la primamilitare di sicurezza marittima europea che opera nel Mediterraneo centrale". È un'dell'Unione europea (con avallo dell'Onu), nata nel 2015, a cui partecipano 26 Stati su 28 (tutti tranne Slovacchia e Danimarca). Il comando dell'è dell'. Pur essendo formalmente ancora in ...

