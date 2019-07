Quali serie lasceranno Netflix per la piattaforma HBO Max | da Friends a Willy il Principe

optimaitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Dal 2020 la guerra dello streaming sarà più dura che mai. L'anno prossimo debutterà infatti negli Stati Uniti HBO Max, la nuovaWarnerMedia che punta a mettere sul piatto degli utenti 10.000 ore di contenuti video.ne pagherà le conseguenze proprio a partire da gennaio 2020, quando dovrà rinunciare a titoli di enorme successo comeildi Bel-Air e Pretty Little Liars. Perlomeno negli Stati Uniti. Non è ancora chiaro in che modo questa nuovapossa influenzare il futuro dei contenutidisponibili in Italia. È possibile che quest'ultima mantenga i diritti di distribuzione per la mancanza di un servizio di streaming HBO destinato all'Europa, ma pare che le cose siano ancora in sospeso. Ad ogni modo la nascita di HBO Max promette di rivoluzionare il panorama dello streaming internazionale. Oltre alle produzioni già ...

