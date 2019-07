PS Store | Watch Dogs 2 | Assassin' s Creed Origins | FIFA 19 Champions Edition e molti altri

eurogamer

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Tempo di grandi sconti su PlayStation: da oggi, 10 luglio, iniziano le "Offerte di luglio", che propongono tantissimi giochi in sconto.Come riporta PlayStation Blog, i giocatori potranno acquistare con il 70% di sconto apprezzati titoli come2,'s19, A Plague Tale: Innocence essimiancora. La promozione sarà valida fino al 24 luglio e, sulle pagine di PS Blog, potete vedere nel dettaglio la marea di giochi in offerta.Fino al 17 luglio, inoltre, Tom Clancy's The Division 2 sarà l'offerta della settimana. In sconto le Standard, Gold e Ultimatedel gioco di Ubisoft.Leggi altro...

