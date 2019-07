Pronostico Costa d’Avorio vs Algeria | Coppa d’Africa 11-07-2019 e Formazioni

Pronostico Mali vs Costa d’Avorio - Coppa d’Africa 08-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, ottavi di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Mali-Costa d’Avorio, lunedì 8 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Continua la fase a eliminazione diretta in Coppa d’Africa in Egitto con la sfida tra il Mali e la Costa d’Avorio. Il Mali ha impressionato nella fase a gironi vincendo il gruppo E con 7 punti. Merito dei successi all’esordio con la Mauritania (4-1) e ...

Pronostico Namibia vs Costa d’Avorio - Coppa d’Africa 01-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo D, analisi, Formazioni e Pronostico di Namibia-Costa d’Avorio, lunedì 1 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Nel girone D si disputa l’ultima giornata e in programma c’è l’interessante sfida tra la Namibia e la Costa d’Avorio. La Namibia è ultima a zero punti dopo due sconfitte con il Marocco all’esordio e Sudafrica, entrambe con il punteggio di 1-0. Hanno ...

Pronostico Marocco vs Costa d’Avorio - Coppa d’Africa 28-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo D, analisi e Pronostico di Marocco-Costa d’Avorio, venerdì 28 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Vittoria fortunosa per il Marocco nella prima giornata del gruppo D. I Leoni dell’Atlante hanno superato la Namibia con un clamoroso autogol a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari di Keimuine. Anche la Costa d’Avorio ha bagnato il suo esordio con una vittoria ai danni del ...

Pronostico Costa d’Avorio vs Sudafrica - Coppa d’Africa 24-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, analisi e Pronostico di Costa d’Avorio-Sudafrica, lunedì 24 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.La Costa d’Avorio, Campione nel 2015, esordirà nel gruppo D con il Sudafrica alle ore 16:30 italiane, all’Al Salam Stadium del Cairo. Molti elementi ivoriani militano nei principali club europei, mentre i ”Bafana Bafana” da molto tempo non sono più una squadra temibile e quasi tutti i ...

Pronostico Costa d’Avorio vs Uganda - Amichevole 15-06-2019 e Info : Amichevole, analisi e Pronostico di Costa d’Avorio-Uganda, sabato 15 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Proseguono le amichevoli di avvicinamento per la Coppa d’Africa 2019. Costa d’Avorio e Uganda si sfidano allo Sheikh Zayed Cricket Stadium di Abu Dhabi. Secondo i bookmaker gli Elefanti sono una delle formazioni favorite per la vittoria finale, mentre l’Uganda potrebbe rivelarsi come una delle ...