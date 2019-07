Progetto ‘Valelapena’ premiato all’Ethical Food Design

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Cuneo, 10 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Ildi agricoltura sociale Valelapena, nato grazie alla collaborazione ministero della Giustizia, la casa di reclusione d’Alba, l’Istituto Umberto I-scuola enologica di Alba, il Comune di Alba (Cuneo) e Syngenta, azienda leader a livello globale in agricoltura, ha ricevuto oggi la menzione d’onore alla prima edizione dell’Ethical. La giuria del premio, con la menzione, ha voluto riconoscere al“la sua capacità di valorizzare l’agricoltura quale via per il riscatto sociale e l’impegno infuso nel contribuire al recupero sociale di categorie svantaggiate, volto al reintegro in società di persone impegnate in un percorso di riabilitazione attraverso il lavoro e la cultura del vino e della terra”.L’Ethical, nato dall’incontro tra ...