Produzione industriale | a maggio +0 | 9% “Rimbalzo maggiore del previsto ma il trend di

A maggio Produzione industriale cresce su mese ma in calo su 2018 : A maggio l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,9% rispetto ad aprile. Nella media del trimestre

Francia : a maggio Produzione industriale +2 - 1% : Parigi, 10 lug. (AdnKronos) – La produzione industriale in Francia, a maggio, ha registrato una crescita del 2,1% rispetto al mese precedente dopo +0,5% ad aprile. Lo rende noto l’Insee, l’istituto di statistica francese. La produzione manifatturiera ha registrato a maggio una crescita dell’1,6% rispetto al mese di aprile dopo -0,1% il mese precedente.L'articolo Francia: a maggio produzione industriale +2,1% sembra ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Produzione industriale - 10 luglio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici rilevanti tra cui la produzione industriale ITALIANA

Veneto : Bankitalia - nel 2018 rallenta la Produzione industriale (2) : (AdnKronos) - Con il rallentamento della congiuntura si è interrotta la fase di crescita della redditività delle imprese, iniziata nel 2013, che rimane comunque su livelli storicamente elevati. Le imprese tuttavia affrontano l’attuale fase ciclica con una struttura finanziaria più equilibrata del pa

Veneto : Bankitalia - nel 2018 rallenta la Produzione industriale : Vnezia, 12 giu. (AdnKronos) - Nel 2018 è proseguita la fase espansiva dell’economia regionale, sebbene in rallentamento. Ven-ICE, il nuovo indicatore elaborato dalla Banca d’Italia, che misura la crescita di fondo dell’economia veneta, si è mantenuto positivo, ma nel corso dell’anno ha mostrato una

Greenpeace : la Produzione industriale di materie prime agricole sta distruggendo le foreste del pianeta : “Tra il 2010 e il 2020 almeno 50 milioni di ettari di foresta, un’area delle dimensioni della Spagna, saranno stati distrutti per fare spazio alla produzione industriale di materie prime agricole“: questo è quanto emerge da “Conto alla rovescia verso l’estinzione”, rapporto diffuso oggi da Greenpeace in occasione del vertice mondiale del Consumer Goods Forum (CGF), in corso a Vancouver, che riunisce le principali multinazionali ...

Produzione industriale : i dati Istat : Produzione industriale: ad aprile 2019 si stima che l'indice destagionalizzato della Produzione industriale diminuisca dello 0,7% rispetto a marzo.

Ad aprile la Produzione industriale italiana è scesa dello 0 - 7 per cento rispetto a marzo : A febbraio la produzione industriale italiana è scesa dello 0,7 per cento rispetto al mese precedente: è la seconda contrazione consecutiva dopo lo 0,9 per cento di marzo. Nonostante questo il trimestre febbraio-aprile rimane positivo, con una media dello +0,7

Produzione industriale in calo - crolla il settore auto : -17 - 1% : Ad aprile 2019 l’Istat rileva per la Produzione industriale la seconda flessione congiunturale, dopo gli aumenti di inizio anno, con un calo dello 0,7% da marzo. Anche su base annua c’è una contrazione dell’1,5% dell’indice corretto per gli effetti di calendario, che non stima il possibile impatto del «ponte» tra Pasqua e 25 aprile (+0,1% i dati g...

La Produzione industriale continua a scendere. Crolla l'auto (-17 - 1 per cento) : Milano. Sul traballante governo gialloverde arriva la doccia fredda del calo, il secondo di seguito da inizio 2019, della produzione industriale del paese. Un dato che rischia di avere effetti sul pil aumentando il rischio di una manovra correttiva. Secondo le stime dell'Istat ad aprile l'indice des

Cala ancora la Produzione industriale. A picco il settore auto : -17 - 1% ad aprile : Ad aprile 2019 l’Istat rileva per la produzione industriale la seconda flessione congiunturale, dopo gli aumenti di inizio anno, con un calo dello 0,7% da marzo.Anche su base annua c’è una contrazione dell′1,5% dell’indice corretto per gli effetti di calendario, che non stima il possibile impatto del “ponte” tra Pasqua e 25 aprile (+0,1% i dati grezzi). Da marzo l’indice è in aumento solo ...

Frena la locomotiva tedesca : in calo Produzione industriale e surplus commerciale : Milano. Giù la produzione industriale e giù anche il surplus commerciale: la Germania continua a soffrire sotto il peso delle tensioni commerciali internazionali. La Frenata dell'economia più forte dell'Eurozona – oggi confermata anche dalla Bundesbank, che ha tagliato le stime di crescita del paese

Germania - Produzione industriale va peggio del previsto : ad aprile -1 - 9. Anche il Pil rallenta : per il 2019 previsto lo 0 - 6 : La Germania si risveglia raggelata dai dati sulla produzione industriale di aprile. Il calo è più ampio di quanto previsto dagli analisti: -1,9 per cento rispetto a marzo, mentre sull’anno la diminuzione è dell’1,8%. Gli esperti prevedevano un calo congiunturale pari a -0,5 per cento. Le notizie non sono buone nemmeno sul Pil perché le stime di crescita sono state tagliate dalla Bundesbank allo 0,6 per cento nel 2019 contro l’1,6 ...

La Germania preoccupa. Male la Produzione industriale - Bundesbank abbatte le stime di crescita : Non è più un treno ad alta velocità, ma un convoglio che marcia a velocità ridotta. La Germania aggiorna ultimi dati economici, che preoccupano l’Europa intera, per le forti interdipendenze che condizionano le singole economie del Vecchio Continente. E così non è una buona notizia per l’Italia l’immagine di una locomotiva tedesca che non traina più.Per la Bundesbank la crescita ...