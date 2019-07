Pro e contro del successo di Chernobyl | come una serie tv popolare può influenzare la

Calciomercato Roma - occhi puntati in casa Real Madrid : nei Prossimi giorni l’incontro per Mariano Diaz : Il club giallorosso ha messo nel mirino l’attaccante del Real Madrid, che non rientra nei piani di Zinedine Zidane Obiettivo importante per la Roma, che ha messo nel mirino Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid. Dopo l’incontro avvenuto negli scorsi giorni tra il club giallorosso e gli agenti del giocatore, a breve ne verrà organizzato un altro per compiere ulteriori passi verso la chiusura dell’accordo. Il confronto ...

Pace fiscale - nuovo scontro nel governo. Lega la Propone - no M5S : «Evasori in carcere» : Il fisco torna a dividere Lega e Movimento 5 Stelle. Mentre Bruxelles vede l'Italia nel 2019 quasi ferma, apprestandosi a confermare la previsione di un misero +0,1%, a Roma non è ancora...

Ex Ilva - sindacati delusi dopo incontro al Mise. Uilm : “Di Maio ha Promesso ad azienda di ripristinare condizione di agibilità” : Mentre gli operai Usb contestano i sindacalisti all’uscita dall’incontro al Mise con ArcelorMittal e il ministro Luigi Di Maio, Marco Bentivogli segretario dei Metalmeccanici Cisl giudica l’incontro “deludente” perché “il governo non ha ancora risolto la partita che riguarda lo scudo penale e l’azienda non ha dimostrato alcuna intenzione di ritirare la cassaintegrazione e neppure ha sciolto il nodo se i ...

Pd : Renzi - ‘venerdì a Milano - Proposte contro fake news’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Purtroppo la realtà non conta più. Conta quello che si racconta, la storia, la narrazione. E allora accade che Cinque Stelle e Lega si vantino di aver salvato l’Italia ma i numeri dicono l’opposto”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews postando un grafico e spiega: “Sono i risultati degli ultimi sei governi sul lavoro, sulla crescita. Sono numeri, inoppugnabili. Eppure sui ...

Dacia Maraini : "In Italia cresce la violenza contro le donne che fanno di testa Propria" : “In Italia c’è una crescita della violenza nei confronti delle donne. Soprattutto di quella verbale. La cosa mi allarma molto perché è facile che poi si passi alla violenza fisica”. Dacia Maraini non nasconde la sua preoccupazione per il clima ostile alle donne - soprattutto a quelle che “dimostrano di agire con la propria testa, senza chiedere il permesso” - che sta crescendo in Italia. La ...

Bologna - importato un caso di dengue : attivate le misure di Profilassi contro la malattia infettiva : Ieri sera a Bologna è stato rilevato un caso importato di dengue. Lo rende noto il Comune di Bologna, sottolineando che la dengue è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori. Questa notte verranno attivate le misure di profilassi: è già in corso la ...

Roma : Raggi - ‘con Conte incontro Proficuo - tante opportunità di rilancio’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “E’ stato un incontro molto lungo e proficuo. Abbiamo parlato a lungo non solo dei poteri speciali per Roma, ma anche delle tante opportunità di rilancio, anche in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della Capitale. Ci incontreremo di nuovo a breve”. Il premier “mi è sembrato molto interessato e disponibile… insomma, c’è tanto lavoro da fare”. Così la ...

Protesta guida turistica Colosseo - incontro in Campidoglio con De Santis e Di Maggio : Roma – È durato circa un’ora, l’incontro tra la guida turistica che oggi ha minacciato il suicidio salendo sul primo anello del Colosseo, il comandante della Polizia di RomaCapitale, Antonio Di Maggio, e l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, la cui mediazione ha messo fine alla pericolosa Protesta dell’uomo. La guida turistica avrebbe desistito dopo la promessa e le rassicurazioni di un ...

Le nuove Proteste contro il governo in Albania : Lunedì è stata la decima giornata di proteste di quest'anno contro il primo ministro socialista Edi Rama: i manifestanti chiedono le sue dimissioni ed elezioni anticipate

Scontro tra aereo e elicottero sul Rutor - ecco il video dalle GoPro : Scontro tra aereo e elicottero sul Rutor, ecco il video dalle GoPro Le immagini inedite dell'incidente dello scorso 25 gennaio in Val D'Aosta in cui morirono sette persone Parole chiave:

Lo scorso 25 gennaio, sopra La Thuile (Aosta), sul ghiacciaio del Rutor, un elicottero con base a Courmayeur impegnato nel servizio di eliski e un aereo da turismo partito da Mege've (Francia) si sono schiantati, provocando sette vittime. Le due telecamere, che hanno registrato l'incidente, sono state ritrovate a mesi di distanza dell'accaduto.