Privacy | dati personali e sicurezza | ecco come le app di food delivery li usano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’app di Deliveroo (foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Il 19 giugno la Guardia di finanza ha bussato alle porte di Deliveroo. A richiedere l’ispezione è stata l’Autorità garante per la, che ha aperto un’istruttoria sul trattamento deida parte della app di. D’altro canto le piattaforme per la consegna di cibo a domicilio,Deliveroo o le concorrenti, Just eat, Glovo o Uber eats, sono miniere di informazioni sensibili. Servono almeno nome, cognome, indirizzo di casa, numero di telefono, email e carta di credito per completare la registrazione e farsi recapitare pranzo o cena al pianerottolo. E le transazioni rivelano anche abitudini, gusti, tendenze di consumo dei clienti. In aggiunta ci sono le informazioni dei fattorini,e non,, per esempio, i percorsi compiuti per arrivare a destinazione. Sonoutili per ...

