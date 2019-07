Preliminari Champions League – Le gare di oggi | pareggio per il Qarabag | il programma e

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Si giocano partite importanti valide per idi, la competizione entra sempre più nel vivo.lungo e con interessanti partite in grado di regalare le prime indicazioni, nel primo match successo con il minimo sforzo dell’Astana contro il Cluj, finisce 1-0, lo scontro più interessante di giornata è stato il match tra Sarajevo e Celtic, colpo grosso degli scozzesi per 1-3,a reti inviolate per la Stella Rossa. Nella prima gara del mercoledì,a reti bianche tra Partizan e, trasferta per il Ludogorets mentre il Maribor affronterà in trasferta il Valur. Ecco tutto iled i risultati. Martedì FC Astana (Kaz)-CFR Cluj (Rou) 1-0 Ararat-Armenia (Arm)-AIK Stockholm (Swe) 2-1 HJK (Fin)-HB Torshavn (Fai) 3-0 Kalju (Est)-Shkendija (Mkd) 0-1 Sarajevo (Bih)-Celtic (Sco) 1-3 Dudelange (Lux)-Valletta (Mlt) 2-2 Suduva ...

