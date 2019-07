Pozzallo | dal 16 luglio attivo il servizio trasporto al cimitero

Sbarco a Pozzallo : 47 i migranti condotti al porto dalla Guardia di Finanza : Continuano gli sbarchi sulle coste siciliane. La notte scorsa, intorno alle 04:00, 47 migranti, tra cui 10 donne, sono arrivati al porto di Pozzallo trasportati da un pattugliatore della Guardia di Finanza. Il numero delle persone originariamente soccorse ammontava a 53, circa la metà di origini tunisine, quando una motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso il barcone nel Canale di Sicilia. Sei di loro sono stati trasferiti d’urgenza a ...

A Pozzallo sbarcano 47 migranti - 44 soccorsi dalla Alan Kurdi : Nuovo sbarco in Sicilia. Sono 47 i migranti, tra cui dieci donne, giunti all'alba nel porto di Pozzallo (Ragusa). Erano stati soccorsi ieri sera

Migranti : sbarco concluso a Pozzallo - nessuno ospedalizzato : Si è concluso a Pozzallo lo sbarco dei Migranti che erano a bordo del pattugliatore della Guardia di Finanza. Nessun al momento è stato ospedalizzato mentre sono in corso le procedure di identificazione con personale Frontex presso l'hot spot della città siciliana. Una parte dei Migranti sbarcati (circa il cinquanta per cento è di origini tunisine) non sarebbe transitata dalle cosiddette 'connection house' libiche, i centri ...

Migranti - nuovi arrivi : 11 già a Lampedusa. 40 portati dalla Gdf verso Pozzallo La diretta L’Olanda scarica Rackete : L’imbarcazione localizzata dall’ong spagnola Open Arms al largo della Libia. A bordo anche 4 bambini (di cui uno neonato) e 3 donne incinte. 11 persone già sbarcate con motovedetta della Guardia costiera. Sea Watch, Salvini: «Rackete è una fuorilegge»

I 62 migranti soccorsi dal rimorchiatore italiano Asso 25 sono sbarcati a Pozzallo : I 62 migranti che erano stati soccorsi ieri dal rimorchiatore italiano Asso 25 sono sbarcati nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa. La nave ha ricevuto il permesso di sbarcare dal governo italiano, che da mesi nega la disponibilità

I migranti sbarcano a Pozzallo. Salvini : "Accolti dal Vaticano" : Angelo Scarano I migranti salvati da rimorchiatore Asso25 sono sbarcati a Pozzallo. Il Viminale: "Saranno accolti a spese del Vaticano e dei vescovi italiani" Il rimorchiatore italiano Asso25 che ha recupearto circa 60 mmigranti in mare nel Mediterraneo è arrivato nel porto di Pozzallo. Il rimorchiatore di fatto i migranti sbarcheranno nel porto siciliano per poi essere ricollocati in strutture del Vaticano. Il rimorchiatore che ...

A Pozzallo i 62 migranti soccorsi dalla Asso 25 in acque maltesi. Salvini : "Andranno in strutture della Cei - ognuno fa la sua parte" : Carlotta Sami, portavoce dell’Unhcr, denuncia:” 700 persone alla deriva in 24 ore nel Mediterraneo"