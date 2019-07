Porsche 718 Spyder - Arrivano le personalizzazioni Exclusive Manufaktur

quattroruote

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il repartoha realizzato un esemplare personalizzato della 718, ultima nata insieme alla GT4 della gamma della sportiva a motore centraleche torna a proporre una unità sei cilindri aspirata. Come già accaduto in passato, la vettura rappresenta un esempio delle opzioni praticamente illimitate offerte ai clienti per rendere unica la propria vettura.Blu e nero con finiture esclusive. Per laè prevista una livrea blu con cerchi in lega neri impreziositi dal logo centrale colorato, inoltre i gruppi ottici sono bruniti all'anteriore e trasparenti al posteriore. Gli interni presentano invece finiture nere in pelle e Alcantara: quest'ultima riveste anche il bracciolo centrale con logo personalizzato e la corona del volante. Un ulteriore tocco esclusivo è dato dalla verniciatura della chiave in tinta con il colore della carrozzeria.

