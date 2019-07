Pmi | pubblicato il decreto sugli Innovation manager Finalmente un riconoscimento

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) di Fabrizio Bellavista* E’ statoin Gazzetta Ufficiale ildel Mise sull’e ciò ci permette di riflettere sul senso più profondo di questa proposta: innanzitutto c’è un importanteal ruolo e all’identità delle Pmi, tanto che queste ultime e la tecnologia potrannodialogare con maggiore facilità. Le Pmi sono il vero tessuto economico del nostro Paese e, da sempre, hanno necessità di un supporto concreto al fine di “sistematizzare” la propria organizzazione e il proprio sviluppo tecnologico. Non dimentichiamoci che il nostro Paese resta un vero gioiello di cultura, paesaggi e imprenditoria creativa: quest’ultima, molto spesso, è un’imprenditoria artigiana o di piccole/medie dimensioni e talvolta a conduzione familiare che, senza neppure depositare alcun brevetto, spesso ha letteralmente rivoluzionato interi comparti ...

Palazzo_Chigi : Innovazione tecnologica delle PMI, pubblicato il decreto del @MISE_GOV che regola gli incentivi - innova_finance : Pubblicato il Decreto attuativo che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti i… - InSic_it : #RassegnaStampa al via il “Voucher per l’Innovation Manager”, strumento agevolativo per la crescita di competenze m… -