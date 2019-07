Pioggia e grandine mettono in ginocchio Pescara e la costa | Ospedale allagato | incubo

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Una tromba d'aria si è abbattuta su Cervia (Ravenna). Il forte vento ha abbattuto decine di alberi che, cadendo, hanno travolto auto e un bus.

