Pescara | grandinata e nubifragio | 20 feriti | auto sommerse e ospedale bloccato Il

Maltempo - grandinata senza precedenti a Pescara : città “bombardata” da chicchi enormi - decine di feriti - auto e finestre distrutte. “Mai visto nulla di simile - il capoluogo è impraticabile” [FOTO e VIDEO] : Ha smesso di piovere in questi minuti a Pescara, ma i carabinieri sono ancora al lavoro nella zona Stadio insieme ai vigili del fuoco per negozi e case allagati tra via Scarfoglio, via Ricciutelli e via Davalos dopo una violenta grandinata con chicchi grandi come arance seguita da un potente nubifragio che ha scaricato 30-40cm di acqua in città, forse anche mezzo metro in alcune strade. Segnalati danni ingenti nel capoluogo di provincia: tetti e ...

Tromba d'aria nelle Marche/ Video - violenta grandinata a Pescara : chicchi enormi : Tromba d'aria nelle Marche, Video: spiagge devastante dal vento, scenario apocalittico. Fortunatamente non si sono verificati feriti

Maltempo Pescara : nubifragio dopo la violenta grandinata - strade come fiumi : dopo la violentissima grandinata che ha causato danni e feriti, Pescara ha affrontato un fortissimo temporale: gli allagamenti si registrano ovunque, le strade si sono trasformate in fiumi, da piazza Duca degli Abruzzi alla zona dell’ospedale civile. Numerosi i disagi alla viabilità: i centralini dei vigili del fuoco e della polizia municipale sono andati in tilt Nella zona dei colli il manto stradale è rimasto danneggiato. L'articolo ...

