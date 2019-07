Pescara | 18 feriti per grandine Auto sommerse all’ospedale Video - foto|Rogo a Catania

Pescara - 18 feriti per grandine Auto sommerse all’ospedale Live tv - foto|Rogo a Catania : Danni all’ospedale del capoluogo abruzzese. Allagamenti e strade ridotte come fiumi. Tromba d’aria a Milano Marittima, volati ombrelloni e lettini negli stabilimenti balneari. Recuperato un bagnante in mare a 500 metri dalla riva sotto choc

Maltempo - grandinata senza precedenti a Pescara : città “bombardata” da chicchi enormi - decine di feriti - auto e finestre distrutte. “Mai visto nulla di simile - il capoluogo è impraticabile” [FOTO e VIDEO] : Ha smesso di piovere in questi minuti a Pescara, ma i carabinieri sono ancora al lavoro nella zona Stadio insieme ai vigili del fuoco per negozi e case allagati tra via Scarfoglio, via Ricciutelli e via Davalos dopo una violenta grandinata con chicchi grandi come arance seguita da un potente nubifragio che ha scaricato 30-40cm di acqua in città, forse anche mezzo metro in alcune strade. Segnalati danni ingenti nel capoluogo di provincia: tetti e ...

**Maltempo : a Pescara anche donna incinta tra feriti** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Tra i feriti dalla violenta grandinata che si è abbattuta su Pescara giunti al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, a quanto apprende l'Adnkronos, c'è anche una donna incinta che, colpita dalla grandine, ha riportato una ferita profonda sul labbro superiore. Tra i fer

**Pescara : grandinata e nubifragio - danni e feriti** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Violenta grandinata a Pescara, con chicchi grandi come arance. In tilt i centralini dei Vigili del Fuoco, intasati per le numerose richieste di soccorso. E da qualche ora in gran parte della città non c'è luce. Ingenti danni, con auto, parabrezza tetti e vetri spaccati da

Violenta grandinata a Pescara - decine di feriti e vetri sfondati : “Dal cielo cadevano pietre - mai visto nulla di simile” [GALLERY] : La Violenta grandinata che ha colpito Pescara ha danneggiato diversi edifici del centro, causando disagi alla circolazione e feriti. I vetri del Palazzo del Comune sono stati sfondati dalla forte grandine, così come le coperture in plexiglass della sede di Economia dell’Università di Chieti-Pescara, racconta all’AdnKronos Claudio Mastrangelo, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Pescara. La biblioteca della struttura, ...

