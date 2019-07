Pensioni | conti Inps fuori controllo | l' assegno medio a 1500 euro

Pensioni - si continua a discutere sui mancati adeguamenti oltre i 1522 euro : Il nuovo meccanismo di rivalutazione degli assegni Pensionistici resta al centro del dibattito pubblico sulla previdenza, dopo che il tema è stato a lungo motivo di scontro tra Governo e sindacati. La questione non appare di poco conto, sebbene per molti gli importi potrebbero sembrare risibili. Questo perché ad avere un notevole impatto sulla capacità dei pensionati di sostenere la crescita dell'inflazione è la sommatoria dei numerosi ...

Il Cdm vara il decreto salva-conti Congelati 1 - 5 mld da Rdc e Pensioni : Il Consiglio dei ministri vara il Ddl sull'assestamento di bilancio che recupera circa 7 miliardi per rispettare gli impegni sul deficit/Pil presi con l'Europa. Obiettivi a cui il governo destina con un decreto Segui su affaritaliani.it

CUNEO FISCALE/ I conti che richiamano una riforma delle Pensioni : Si parla della necessità di tagliare il CUNEO FISCALE, ma non è così semplice operare un taglio del costo del lavoro senza conseguenze

RIFORMA Pensioni/ Quota 100 e il boomerang per i conti dell'Inps : La RIFORMA PENSIONI con Quota 100 anticipa l'ingresso in quiescenza dei baby boomers, causando dei problemi non indifferenti ai conti dell'Inps

Conti pubblici - Conte : ‘Proverò a impedire la procedura d’infrazione’. Di Maio : ‘Quota 100 e Pensioni non si toccano’ : “C’è la prospettiva di una procedura di infrazione, io sono sempre determinato e ottimista e farò di tutto per scongiurare una procedura che farebbe del male al Paese“. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è il primo esponente del governo giallo-verde a parlare dopo l’annuncio della Commissione europea della legittimità di una eventuale procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a causa della ...

Pensioni anticipate e reddito di cittadinanza : la Corte dei conti esprime perplessità : Dalla Corte dei conti emerge preoccupazione in merito all’avvio delle Pensioni anticipate tramite quota 100 ed al reddito di cittadinanza. Durante la presentazione presso il Senato della Repubblica del nuovo dossier sulla finanza pubblica i tecnici hanno infatti espresso la propria perplessità in merito ai due provvedimenti simbolo approvati dalla maggioranza con la scorsa legge di bilancio 2019. In particolare, la magistratura contabile ha ...

Riforma Pensioni : dalla Corte dei Conti dubbi su Quota 100 e bocciatura del Rdc : Ancora polemiche per quanto riguarda il meccanismo della Quota 100 fortemente voluto dalla Lega e il cosiddetto Reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 Stelle. La Corte dei Conti, infatti, avrebbe bocciato le due misure bandiera del Governo giallo-verde chiedendo di utilizzare i risparmi ottenuti dalle misure per ridurre il debito pubblico. "Nei primi mesi del 2019 gli sviluppi congiunturali hanno confermato la non favorevole ...

Pensioni : Q100 - la Corte dei Conti chiede che la misura sia 'strutturale e permanente' : "Qualunque scelta pone un problema di cassa non indifferente, ma una correzione attuariale della componente retributiva dell'assegno, in caso di Pensioni miste, non comporterebbe la creazione di debito Pensionistico implicito", è il parere espresso dalla Carte dei Conti sul cosiddetto meccanismo della Quota 100 voluta dal Governo giallo-verde. Per la Corte dei Conti Rdc e Quota 100 aumentano la spesa Per la Ragioneria dello Stato, infatti, la ...

Pensioni ultima ora : Corte dei Conti chiede “sostenibile normalità” : Pensioni ultima ora: Corte dei Conti chiede “sostenibile normalità” Pensioni ultima ora: nel Rapporto 2019 sul coordinamento della Finanza Pubblica della Corte dei Conti vengono toccati come argomenti sia la previdenza che il reddito di cittadinanza. Ovvero due misure chiave del decreto n. 4/2019 che sono anche i cavalli di battaglia del Governo Conte Pensioni ultima ora, Corte dei Conti su Reddito di Cittadinanza Nel rapporto della ...

La Corte dei conti : “Preoccupazione per il reddito di cittadinanza. Su Pensioni guardare ai giovani” : Il finanziamento in deficit de reddito di cittadinanza «è motivo di preoccupazione per gli equilibri di bilancio di medio termine, date le condizioni di elevato debito pubblico». Lo afferma la Corte dei conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica. «Un eventuale minor esborso rispetto alle stime originarie andrebbe utilizzato, a...

Pensioni d’oro e conguaglio - a giugno scatta il doppio taglio Fate i vostri conti : La comunicazione dell’Inps: il prossimo mese verrà recuperato l’eccesso di rivalutazione annuale e saranno ridotti anche i trattamenti Pensionistici superiori a 100 mila euro annui.

