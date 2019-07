Pd | da domani festa unità Municipio IX È prova del nove

romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma – Dall’11 al 14 luglio, la primadell’Unita’ organizzata dal Partito democratico delIX ‘Ladel 9-a km 0′. Un calendario ricco di eventi e divertimento: quattro giorni di dibattiti, presentazioni di libri, concerti, spettacoli e incontri. I volontari del Pd lavoreranno fianco a fianco con i soci della cooperativa Agricoltura Nuova, presso la loro sede in via Castel di Leva 371, dove sorge lo storico ristorante bio, presenza di tutte le Feste del Pd a Roma. La, restando fedele alla tradizione, punta a diventare un luogo di aggregazione, dibattito, condivisione e socialita’, portando le sue proposte in periferia. “‘Ladel 9- dice la segretaria del Pd municipale, Francesca Villani- e’ il nome che abbiamo voluto dare alla, perche’ le comunita’ di periferia sono messe ...

rockonitalia : RESTA IN FESTA 2019: al via domani a Palazzolo S/O (Brescia) con Bombino, Giorgio Canali, Canova, La Municipal, Fra… - MariangelaParti : RT @ComunediBari: ??Il faro di punta San Cataldo compie 150 anni! ?? L’associazione 'Genitori Marconi' questa sera ha organizzato una grande… -