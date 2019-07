calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ilè al lavoro per preparare la prossima stagione, l’intenzione del club è quella di migliorare il risultato dell’ultimo campionato, per questo motivo la dirigenza sta lavorando intensamente per costruire una squadra all’altezza. Si candida ad essere protagonista il centrocampista Antonino, il calciatore rappresenta ormai una sicurezza per l’allenatore D’Aversa, l’ultima stagione è stata positiva per l’ex Reggina che adesso ha intenzione di confermarsi. Corsa e tiro sono le sue qualità migliori e può giocare in diversi ruoli del centrocampo, ha ricoperto anche il ruolo di esterno. Nel frattempo si scatena anche in, loai compagni èto. In basso ecco ila CalcioWeb: “Vi racconto Balotelli. Al fantacalcio mai. L’allenatore a cui sono più legato…” Dove c’è ...

CalcioWeb : #Parma, #Barillà scatenato: lo scherzo in allenamento diventa virale [VIDEO] - ParmaLiveTweet : Ceravolo su Instagram: 'Si riparte, col neo papà Barillà': Assieme ai propri compagni, hanno contribuito alla promo… - ParmaLiveTweet : PL - Il video dell'arrivo del pullman: Barillà il primo a scendere: Alle ore 18.35 circa è cominciata ufficialmente… -