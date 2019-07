Papua Nuova Guinea | decine di persone fatte a pezzi in scontri tribali tra indigeni

Massacro tribale in Papua Nuova Guinea : almeno 24 vittime : almeno ventiquattro persone, tra cui donne e bambini, sono state barbaramente massacrate lunedì 8 luglio nel villaggio di Karida, in Papua Nuova Guinea, nella provincia di Hela, a seguito di svariati scontri tra tribù indigene. I clan, nella regione selvaggia ad Ovest del Paese, si combattono da oltre vent'anni, ma l'arrivo delle armi automatiche ha reso gli scontri più letali, intensificandone la violenza. Questa volta, purtroppo, l'ennesimo ...

Papua Nuova Guinea - FOCUS sull’eruzione del vulcano Ulawun : colonna di cenere alta 15km e flussi di lava [FOTO e VIDEO] : Oltre 5.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case dopo l’eruzione di un vulcano in una remota parte della West New Britain della Papua Nuova Guinea che ha ricoperto la loro città di cenere. I racconti dei testimoni sui social network illustrano una grande colonna di fumo nero e lava sgorgata dal cratere del vulcano Ulawun, noto per essere una dei più pericolosi del mondo. Le immagini satellitari mostrano una grande nube circolare ...

Raganelle pinocchio e volanti scoperte in Papua Nuova Guinea : Ricercatori australiani hanno descritto tre nuove specie di rarissime e spettacolari Raganelle. Due presentano una curiosa protuberanza sul muso, mentre la terza ha dita palmate che le permettono di planare dagli alberi. Gli scienziati hanno deciso di chiamarne una "Litoria pinocchio", in omaggio al celebre burattino di Collodi.

James Marape è il nuovo primo ministro di Papua Nuova Guinea : James Marape è stato eletto primo ministro dal Parlamento di Papua Nuova Guinea, un paese che occupa la parte orientale dell’isola della Nuova Guinea e alcune isole a nord dell’Australia. Domenica l’ex primo ministro del paese, Peter O’Neill, si era dimesso dopo

Il primo ministro della Papua Nuova Guinea si è dimesso : Peter O’Neill, primo ministro della Papua Nuova Guinea, paese che occupa la parte orientale dell’isola della Nuova Guinea e alcune isole a nord dell’Australia, si è dimesso. L’annuncio di O’Neill è arrivato dopo settimane di crisi all’interno del suo partito

Forte sisma di magnitudo 7.7 in Papua Nuova Guinea : revocata allerta tsunami : Un potentissimo sisma di magnitudo 7.7 della scala Richter è stato registrato oggi, martedì 14 maggio 2019, alle 22:58 (ora locale), poco al largo delle coste della Papua Nuova Guinea. Secondo l'Usgs americano il violento terremoto avrebbe avuto il suo esatto epicentro 45 chilometri a nordest rispetto alla città di Kokopo, fra il mare di Bismark e le Isole Salomone. L'evento avrebbe avuto un ipocentro molto superficiale, individuato a soli 10 ...

Forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea - allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwpd 7.4 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 14:58:27 ora italiana (23:58:27 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il centro di monitoraggio USA del Pacifico ha diramato un’allerta tsunami per la Papua Nuova Guinea e le isole Salomone: “Sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di tsunami sono possibili lungo le coste entro i ...