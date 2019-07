Palozzi | grazie a Raggi e Zingaretti fatta figuraccia internazionale

romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma – “Dopo giorni di litigi e scaricabarile, mentre Roma affondava nell’emergenza rifiuti, nelle ultime oresembrano aver ritrovato finalmente l’amore istituzionale. Bene, se non fosse che con il loro comportamento ostile e per nulla collaborativo, hanno condotto la Capitale d’Italia sull’orlo del collasso ambientale, tra cassonetti stracolmi, degrado e immondizia in ogni dove. E se ne e’ accorto anche il Financial Times che ha descritto l’emergenza rifiuti capitolina, narrando il braccio di ferro tra sindaca di Roma e presidente della Regione. Insomma, Roma ancora una volta finisce all’attenzione dei maggiori giornali internazionali: unacheavrebbero potuto evitare se solo avessero messo in campo sinergia e buonsenso istituzionale”. Cosi’, in una nota, il consigliere ...