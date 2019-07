Pallanuoto femminile | Mondiali 2019 | le avversarie del girone dell’Italia Fondamentale

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : designate le ultime qualificate ai quarti. Domani Italia-Giappone : Non è scesa in acqua oggi l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi estive: designate le due squadre mancanti al novero delle qualificate ai quarti. Passano Cina ed USA, con Francia e Repubblica Ceca relegate alla finale per il nono posto di giovedì. Domani invece nei quarti le azzurre sfideranno il Giappone. RISULTATI Ottavi di finale (oggi) Francia-Cina 1-12 Repubblica Ceca-USA 5-25 Quarti di finale ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Setterosa : un mix di giovani ed esperte : Il CT della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile Fabio Conti ha diramato l’elenco delle 13 convocate per i Mondiali che si terranno a Gwangju: soltanto 2/13 dell’Italia sono diversi rispetto alla rassegna continentale dello scorso anno. Dentro Giulia Viacava ed Izabella Chiappini, fuori Arianna Gragnolati e Sara Dario. Di seguito l’elenco completo delle 13 convocate dal CT Fabio Conti: Elisa Queirolo: capitan Queirolo ha ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Orari - programma - tv e streaming : I Mondiali di Pallanuoto femminile si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 26 luglio: il Setterosa è inserito nel Girone D con Giappone, Cina ed Australia. Le gare dell’Italia e la finalissima saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero il torneo. OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali delle gare del Setterosa. ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Russia 9-8. Azzurre a punteggio pieno - quarti mercoledì contro il Giappone : Ultima giornata della fase a gironi per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con la Russia, battuta per 9-8, chiude in testa il Girone B e mercoledì nei quarti di finale affronterà il Giappone, che conclude al terzo posto il Girone A. TABELLINO Italia-Russia 9-8 Italia: Sparano, Ioannou 1, Gottardo, Cuzzupè 1, Ranalli 1, Millo, Borg, Di Claudio 1, Repetto, Storai 1, Centanni 3, Cocchiere 1, ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Australia 9-7. Azzurre a punteggio pieno - sfida con la Russia per il primato : Qinrta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con l’Australia, battuta per 9-7, ed aggancia la Russia contro cui domani si giocherà il primato nello scontro diretto, con l’obbligo di vincere per le Azzurre. Stesso discorso nell’altro raggruppamento per Canada ed Ungheria. TABELLINO Italia-Australia 9-7 Italia: Sparano, Ioannou 2, Gottardo, Cuzzupè, Ranalli ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. Il Setterosa scelto da Fabio Conti : Il CT della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile Fabio Conti ha diramato l’elenco delle 13 convocate per i Mondiali che si terranno a Gwangju: rispetto all’ultimo Torneo di Rotterdam restano fuori Claudia Marletta, Carolina Marcialis e Giuditta Galardi, ma questo era già intuibile dalle scelte del tecnico nel corso del quadrangolare stesso, costretto di volta in volta a lasciare due giocatrici in tribuna. Soltanto 2/13 ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Cina-Italia 10-11. Successo col brivido per le azzurre - Russia ancora vittoriosa : Quarta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince col brivido con la Cina, battuta per 11-10, dopo che le asiatiche erano avanti 5-2 a fine primo quarto. Nello stesso raggruppamento delle azzurre affermazione della Russia, ancora a punteggio pieno. TABELLINO Cina-Italia 10-11 Cina: Zhang, Bi, Li Jiawen 4, Yan 1, Lu, Nong, Meng, Xu, Huang 4, Zhai 1, Li Ziqi, Yang. All. ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : buona la prima dell’Italia - vince anche la Russia : Terza giornata di gare anche per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi in acqua soltanto il Girone B, che vede le affermazioni dell’Italia sugli USA e della Russia sulla Cina, mentre riposa l’Australia. Russe in testa a punteggio pieno. Domani in acqua entrambi i gironi, l’Italia affronterà la Cina. RISULTATI Girone A Oggi il raggruppamento riposa Girone B Russia-Cina 17-12 USA-Italia 6-8 Riposa: ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : USA-Italia 6-8. Esordio vincente per le azzurre : L’Italia della Pallanuoto femminile vince all’Esordio alle Universiadi: nella prima gara giocata nella rassegna le azzurre sconfiggono per 8-6 gli USA. Importantissima la tripletta di Cocchiere, completano il tabellino le doppiette di Ranalli e Centanni e la rete di Di Claudio. Proprio Di Claudio e Centanni sul 6-6 mettono segno le due reti che spaccano ed indirizzano definitivamente la sfida. USA-Italia 6-8 USA: Tagg, Pre, Sonne, ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Spagna-Italia 11-11. Il Setterosa vince il Tre Nazioni da imbattuto : Secondo pari e vittoria finale per il Setterosa nel Torneo di Rotterdam: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile nella mattinata odierna pareggia con la compagine iberica per 11-11, salendo a quota otto in classifica nel Tre Nazioni, diventando così irraggiungibile anche per le padrone di casa dell’Olanda. Nella gara contro le spagnole si registrano le doppiette di Tabani, Picozzi e Bianconi e le reti di Avegno, Marletta, Queirolo, ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : subito bene Ungheria - Canada - Russia ed Australia. Riposo per l’Italia : Prima giornata di sfide anche per la Pallanuoto femminile alle Universiadi: turno di Riposo per l’Italia, mentre nei primi incontri del torneo si registrano i successi di Ungheria e Canada nel Girone A e di Russia ed Australia nel Girone B, quello delle azzurre. Domani sarà in acqua soltanto il primo dei due raggruppamenti, per cui l’esordio dell’Italia avverrà soltanto giovedì. RISULTATI Girone A Ungheria-Francia ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Olanda-Italia 12-12. Setterosa ripreso da Megens nel finale : Arriva il primo pari dopo i due successi di ieri per il Setterosa nel Torneo di Rotterdam: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile nel primo pomeriggio odierno pareggia con le padrone di casa dell’Olanda per 12-12 restando in testa alla classifica di questo triangolare atipico, potendo così portare a casa la rassegna vincendo con la Spagna domani alle ore 10.30. Nella gara contro le olandesi si mettono in mostra Avegno e Garibotti, ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Olanda-Italia 11-13. Determinante il poker di Garibotti : Secondo match odierno e seconda affermazione nel Torneo di Rotterdam per il Setterosa: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile, dopo aver superato in mattinata la Spagna per 11-9, batte in serata le padrone di casa dell’Olanda per 13-11 restando in testa alla classifica di questo triangolare atipico a punteggio pieno. Rivincita domattina alle ore 11.30, poi le azzurre giocheranno l’ultima gara mercoledì alle ore 10.30. Nella ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Italia-Spagna 11-9. Elisa Queirolo festeggia le 200 presenze con una doppietta : Terminato il collegiale tra Italia, Olanda e Spagna, scatta il Torneo di Rotterdam, triangolare di Pallanuoto femminile che vedrà le formazioni giocare quattro match in tre giorni di sfide: ad inaugurare il triangolare atipico questa mattina Italia-Spagna, match concluso con la vittoria azzurra per 11-9, nella quale è decisivo il 3-0 rifilato alle iberiche nell’ultimo quarto. Sugli scudi per l’Italia capitan Elisa Queirolo, che mette ...