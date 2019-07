ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019)è il missionario italiano fondatore di Speranza e carità, organizzazione religiosa che da ventisei anni è impegnata a fronteggiare le situazioni di povertà e disagio della città die che il 15 settembre ha accolto anche la visita da Papa Francesco. Pochi giorni fa ha annunciato di volerre“esiliato” e partire per un pellegrinaggio nei diversi paesi europei. L’obiettivo, afferma il, è di “scuotere le dure coscienze, aprire i duri cuori e le contorte menti degli uomini che ancora oggi sono lontani dalla verità, dalla giustizia e dalla pace. Sarò anche io un immigrato . continua – uno straniero in terra straniera e potrò condividere ed essere solidale con i tantilli e sorelle emigranti e con i tantissimilli e sorelle immigrati”. Nelle settimane scorse ilaveva portato avanti una battaglia legale e un digiuno di sedici ...

Cascavel47 : Palermo, frate Biagio Conte lascia l’Italia per vivere come un migrante: “Parto, voglio scuotere le dure coscienze”… - TutteLeNotizie : Palermo, frate Biagio Conte lascia l’Italia per vivere come un migrante: “Parto, voglio… - Suf80171923 : [Ascoltate brava gente cosa dicono i Cristiani dei feroci Musulmani:] Ecco sono arrivati i Mori, avanza già la mezz… -