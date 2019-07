Palermo | Ferrero conferma | “Presenteremo progetto al sindaco”

Palermo - Ferrero atterra in città e si sente già rosanero : “abbiamo i colori più belli del mondo” : Sono ore caldissime per il futuro del Palermo calcio, il presidente Massimo Ferrero è arrivato in città, nel dettaglio è atterrato all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo su un volo Alitalia alle 13,15. Come spiega una nota diramata dalla GPS Comunicazione, il presidente della Sampdoria si è intrattenuto con alcuni passeggeri in volo parlando del Palermo e dichiarando che sta arrivando in città “per i rosanero”. ...

Massimo Ferrero ribadisce : “Ho messo la Samp in vendita e voglio il Palermo” : Qualche giorno fa il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero era uscito alla scoperto in merito al desiderio di acquisire il Palermo dopo le recenti note vicende. Concetti che ha ribadito quest’oggi sempre al Giornale di Sicilia. Palermo, la situazione – Nuovo Cda, ma è pronta l’esclusione e la ripartenza: i 4 gruppi interessati “Da due anni – si legge – vado dietro al Palermo, speriamo sia la volta buona per ...

Clamoroso Ferrero : “Sto provando a vendere la Sampdoria - voglio il Palermo per riportarlo dove merita” : Clamorose rivelazioni di Massimo Ferrero al Giornale di Sicilia. Il patron della Sampdoria ha ammesso di voler vendere la squadra blucerchiata: “Sto cercando di vendere la Sampdoria. Più di quello che ho fatto lì non si può. Sono però un uomo del fare e non del dire”. Ferrero ha già un nuovo obiettivo: “Se avrò la fortuna, perché la voglia già c’è, di fare quanto ho fatto nei cinque anni alla Samp, il Palermo è in una ...

Palermo - futuro incerto. Oltre a Ferrero spunta Mirri - che lancia bordate : “Questa vicenda è uno scandalo” : Molta incertezza, in questo momento, intorno al futuro del Palermo. Confusione, dubbi, versioni contrastanti. Nel frattempo si pensa già alla possibilità di ripartire dalla Serie D. Ferrero si è proposto come neo presidente, ma a confermare il proprio interesse è anche stato Dario Mirri, imprenditore palermitano che ha già fatto tanto per la società acquistando quattro anni di concessione pubblicitaria per un investimento di quasi tre ...

Ferrero : “Interessato al Palermo? Vediamo sviluppi” : "Se davvero sono interessato al Palermo? Si faccia una domanda e si dia una risposta. Sono in attesa di ulteriori sviluppi". Cosi' il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero a forzapalermo.it parla del suo possibile interessamento nei confronti del club siciliano nel caso in cui dovesse ripartire dalla serie D. Gia' nei mesi scorsi si era parlato dell'ipotesi Palermo mentre erano in corso le trattative tra Ferrero e il gruppo di Gianluca ...

Futuro Palermo - il sindaco : “mi ha chiamato Ferrero…” : “Ho sentito Mirri e ricevuto una telefonata di Massimo Ferrero ai quali ho detto che ancora devo svolgere tutte le dovute attivita'”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel corso della conferenza stampa sul Futuro del club rosanero. “Vorrei che finisse il tempo delle streghe e dei finti investitori, voglio volare basso. Ai dipendenti dico che quando andremo a fare il bando inseriremo un punto che ...

Il Palermo verso la Serie D poi può ripartire con Ferrero : le ultime sui ripescaggi in Serie B e Serie C : Fa rumore la mancata iscrizioni del Palermo nel campionato di Serie B, un’altra big del calcio italiano costretta a ripartire dal campionato di Serie D, è questa la migliore delle ipotesi per il club rosanero che ha pochissime chance di evitare l’esclusione dal campionato cadetto, il parere della Covisoc il 4 luglio sarà negativo con il Palermo costretto a ripartire dall’inferno dalla Serie D. Adesso si sta già cercando una figura in grado ...

Palermo - spunta Ferrero in caso di mancata iscrizione in Serie B : Nel caos spunta Massimo Ferrero. L’attuale patron della Sampdoria, secondo Sky Sport, starebbe guardando con attenzione alle vicende del Palermo e potrebbe provare ad intervenire direttamente acquisendo la società nel caso in cui, sempre più probabile, i rosanero non si iscrivessero alla prossima Serie B. Sarebbero già stati intavolati i rimi contatti con il sindaco […] L'articolo Palermo, spunta Ferrero in caso di mancata iscrizione ...