Ostia | cestino mangia plastica pulirà acqua porto

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma – Seabin Project e’ sbarcato a, ilrifiuti inizia da oggi il suo lavoro per ripulire le acque portuali di Roma. Il progetto portato in Italia da LifeGate, nell’ambito del LifeGate PlasticLess e sponsorizzato da doValue si pone l’obiettivo di raccogliere un chilo e mezzo di rifiuti al giorno, circa 500 chili all’anno, dalla microfino a 2 millimetri alle micro fibre da 0,3 millimetri. “Siamo felici di iniziare questa collaborazione con doValu, gia’ nostro partner da anni, valido alleato alla prima sfida italiana rivolta alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici – ha spiegato Enea Roveda, Ceo di LifeGate- Dopo il successo del primo anno di attivita’, l’obiettivo e’ quello di continuare questo percorso per diffondere la presenza di Seabin di LifeGate PlasticLess in tutto il territorio ...

