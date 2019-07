Ong | la chiusura dei porti cambierà il registro | il piano per fermare i barconi con

liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Due portaerei, 4 cacciatorpediniere, 12 fregate, 8 sottomarini, 1 corvetta, 3 navi d' assalto anfibio, 10 pattugliatori d' altura e un' infinità di altri scafi. In tutto la marina italiana può contare su 57 navi da guerra perfettamente funzionanti. Eppure riusciamo a farci fregare da quattro vecchi

