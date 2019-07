Nuovo tremore per Angela Merkel VIDEO

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019)episodio di, il terzo, per. La cancelliera tedesca ha cominciato visibilmente a tremare in occasione della cerimonia con gli onori militari a Berlino per il premier finlandese Antti Rinne,presidente di turno della Ue. Il primo episodio risale al 18 giugno: la cancelliera riceveva ilpresidente ucraino Wolodymyr Zelensky a Berlino e ill’aveva colta durante la cerimonia degli inni nazionali. Successivamente la stessaaveva spiegato in conferenza stampa di essere stata vittima di una crisi di disidratazione, risolta dopo aver bevuto tre bicchieri di acqua. Il 26 giugno la nuova crisi, poche ore prima della partenza per il G20 di Osaka, nel corso – anche questa volta – di una cerimonia ufficiale, in presenza del capo dello Stato Frank-Walter Steinmeier allo Schloss Bellevue. Sono seguite parole rassicuranti del ...

