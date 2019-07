Nuovi problemi EA Sports e FIFA 19 oggi 10 luglio | server down in attesa di FIFA 20

I migranti in Libia e i Nuovi problemi per Raggi : Com'era quella cosa di Salvini su partenze zero e quindi morti zero? Ieri si è visto, in modo clamoroso, che si muore anche prima di prendere il mare. Oggi la minaccia di Al Serraj, ovviamente con carico propagandistico, di liberare improvvisamente tutti i migranti dei centri di detenzione libici.

Giugno complesso per Iliad e la Rete proprietaria : coinvolta l’Arpav - Nuovi problemi a Mestre : Arrivano ancora una volta indicazioni non proprio incoraggianti per tutti coloro che sperano di andare incontro alla Rete proprietaria Iliad nel più breve tempo possibile. In diverse realtà locali, infatti, il nuovo operatore francese sta facendo i conti con le resistenze dei cittadini, evidentemente preoccupati per l'installazione di nuove antenne in aree già abbastanza "cariche". Proviamo dunque a capire bene come stiano evolvendo le cose ...

Battlefield 5 senza pace - Nuovi problemi dopo la patch 1.19 : Sono stati primi mesi molto particolari quelli vissuti da Battlefield 5 e dalla sua community. dopo il lancio sul mercato dello scorso finale di anno, DICE ed Electronic Arts si sono ritrovate tra le mani un prodotto che necessitava di piccole correzioni di rotta. Correzioni che, inevitabilmente, hanno spaccato in due l'utenza: da un lato coloro che le acclamavano a gran voce, dall'altro tutti quelli che invece ritenevano che il titolo fosse ...

Le antenne di Iliad incontrano Nuovi problemi in Italia - questa volta a Lucca : Da Lucca arriva l'ennesimo intoppo per Iliad relativo al rafforzamento della sua infrastruttura L'articolo Le antenne di Iliad incontrano nuovi problemi in Italia, questa volta a Lucca proviene da TuttoAndroid.

Boeing 737 - spuntano Nuovi problemi : parti delle ali fabbricate in modo improprio : L'Agenzia statunitense per l'Aviazione civile ha annunciato che alcuni aerei Boeing 737 Max e Ng potrebbero avere delle parti “costruite in modo improprio” che necessitano di una sostituzione urgente. Una direttiva dell'Agenzia ne ordinerà la sostituzione entro 10 giorni. In totale, i veicoli sotto esame sono circa 300.

Formula 1 - non c’è pace per Niki Lauda : Nuovi problemi di salute per l’ex pilota austriaco : Il presidente non esecutivo della Mercedes è stato trasferito in una clinica privata svizzera per problemi ai reni Non c’è pace per Niki Lauda, il presidente non esecutivo della Mercedes è stato ricoverato presso una clinica privata in Svizzera per problemi ai reni, sottoponendosi ad un trattamento di dialisi resosi necessario per migliorare le proprie condizioni. © Photo4 / LaPresse L’ex pilota austriaco ha dovuto far fronte ...