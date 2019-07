Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 | le speranze di medaglia dell’Italia Giorgio Minisini

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 12 al 20 luglio il Yeomju Gymnasium a Gwangju, Corea del Sud, sarà teatro delle sfide o delle esibizioni del, in occasione dei. La Nazionale italiana di Patrizia Giallombardo si presenta in Asia con tanta voglia di far bene. La nostra compagine viene dalla notevole prestazione degli Europei 2018 di Glasgow (Scozia): nove medaglie (quattro argenti e cinque bronzi) il computo complessivo del Bel Paese che ha in/Manila Flamini e in Linda Cerruti i punti di riferimento. Il doppio misto è la nostra carta migliore per aspirare alle medaglie. Ricordando quel che accadde a Budapest due anni fa, arrivarono un oro e un argento dalla valenza storica. “A scream for Lampedusa” fu pere Manila nella routine tecnica un’occasione per far vedere agli scettici e a chi qualche ...

