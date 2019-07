Nuoto | Mondiali 2019 | Benedetta Pilato | 14 anni di sogni E c’è un’analogia con Federica

PallaNuoto - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Ostacoli alla portata : fondamentale l’accesso diretto ai quarti : I Mondiali di Pallanuoto si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 15 al 27 luglio: il Settebello è inserito nel girone D con Brasile, Giappone e Germania. Sorteggio sicuramente benevolo con gli uomini di Sandro Campagna: il primato nel raggruppamento spedirebbe gli azzurri direttamente ai quarti saltando gli ottavi, che opporranno seconde e terze classificate. Di seguito gli identikit delle avversarie del Settebello. BRASILE (15 luglio ...

Nuoto - Margherita Panziera : “Ai Mondiali voglio migliorarmi. Se ci riesco - poche possono battermi” : I giorni corrono velocemente e i Mondiali 2019 di Nuoto (21-28 luglio) sono ormai prossimi. A Gwangju (Corea del Sud), l’Italia della piscina ha voglia di conferme, dopo la brillante rassegna iridata disputata a Budapest (Ungheria) due anni fa. Ripetere certi risultati è sempre complicato, specie in uno sport difficile come questo. Tuttavia, la compagine guidata dal direttore tecnico Cesare Butini ha voglia di regalare prestazioni di ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019 in tv : su che canale vederli gratis e in chiaro. Il palinsesto completo della RAI : I Mondiali 2019 delle discipline acquatiche si disputeranno a Gwangjiu dal 12 al 28 luglio, in Corea del Sud andranno in scena le rassegne iridate di Nuoto, tuffi, Nuoto sincronizzato, pallaNuoto, Nuoto di fondo e tutte le grandi stelle del circuito si daranno battaglia per la conquista della ambite medaglie. Ci aspettano due setimane abbondanti di grande spettacolo per uno degli eventi sportivi più importanti della stagione che anticipa ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Fondamentale il primo posto per l’accesso ai quarti di finale : Poco più di tre giorni ed inizia la manifestazione iridata di Pallanuoto femminile: domenica infatti in programma la prima giornata dei Mondiali di Gwangju. In Sud Corea c’è il top a livello internazionale: una competizione attesissima perché mette in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Presente ovviamente anche il Setterosa che si è ben distinto di recente alla World League e si presenta in terra asiatica come una delle favorite ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : quando gareggiano gli azzurri? Il calendario e le gare giorno per giorno : tutti gli italiani impegnati : Dal 12 al 20 luglio i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato andranno in scena a Gwangju (Corea del Sud) e la Nazionale di Patrizia Giallombardo avrà grandi motivazioni per ben figurare. Nel Yeomju Gymnasium ci sarà da divertirsi e i nostri Giorgio Minisini e Manila Flamini cercheranno di confermarsi sul tetto del pianeta nel programma del duo misto. Osservate speciali, poi, anche Linda Cerruti e Costanza Ferro, in grande ascesa nel contesto ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Giorgio Minisini insegue una nuova magia : Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 12 al 20 luglio il Yeomju Gymnasium a Gwangju, Corea del Sud, sarà teatro delle sfide o delle esibizioni del Nuoto sincronizzato, in occasione dei Mondiali 2019. La Nazionale italiana di Patrizia Giallombardo si presenta in Asia con tanta voglia di far bene. La nostra compagine viene dalla notevole prestazione degli Europei 2018 di Glasgow (Scozia): nove medaglie (quattro argenti e cinque bronzi) il ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Paltrinieri la stella - la coppia Bridi-Bruni può sorprendere : “Siamo una squadra fortissimi?”. Parafrasando una celebre canzone di Checco Zalone, chiedere lumi sulle possibilità di medaglia della Nazionale italiana di Nuoto di fondo a Gwangju, in Corea del Sud, sede dei Mondiali che si terranno dal 13 al 19 luglio, è perfettamente lecito. Un’edizione importante quella di quest’anno dal momento che ai primi dieci delle 10 km maschile e femminile sarà assegnato il pass a Cinque ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019 : la 4×100 sl dell’Italia - una mina vagante con il valore aggiunto di Santo Condorelli : Un bell’enigma la 4×100 stile libero azzurra in vista di Gwangju. L’Italia ha il campione d’Europa in carica, è una squadra in cui i giovani starebbero soppiantando la generazione che ha tenuto alto il tricolore fino a Budapest 2017, giocandosela sempre ad alto livello e riuscendo solo a sprazzi ad offrire il massimo delle sue potenzialità, eppure in valigia per la Corea gli azzurri della velocità hanno dovuto infilare una ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Alla scoperta del Settebello : Tantissimi raduni, molta preparazione, ora finalmente è tutto pronto per l’esordio: il Settebello si lancia verso la manifestazione più importante di questa stagione, i Mondiali di Gwangju, con la voglia ovviamente di far bene per provare a puntare alle medaglie e al pass olimpico verso Tokyo 2020. Andiamo a scoprire i convocati di Sandro Campagna ai raggi X. Marco Del Lungo: è ovviamente il portiere titolare di questa Nazionale, ormai da ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Setterosa : un mix di giovani ed esperte : Il CT della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile Fabio Conti ha diramato l’elenco delle 13 convocate per i Mondiali che si terranno a Gwangju: soltanto 2/13 dell’Italia sono diversi rispetto alla rassegna continentale dello scorso anno. Dentro Giulia Viacava ed Izabella Chiappini, fuori Arianna Gragnolati e Sara Dario. Di seguito l’elenco completo delle 13 convocate dal CT Fabio Conti: Elisa Queirolo: capitan Queirolo ha ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Mondiali 2019 di Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio per il Nuoto di fondo, stanno per cominciare. Un’edizione importante quella di quest’anno dal momento che i piazzamenti delle 10 km maschile e femminile varranno anche da qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (i primi dieci staccheranno il pass). Una selezione che avrà in Gregorio Paltrinieri la stella indiscussa, lui che ormai da un anno si è ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Orari - programma - tv e streaming : I Mondiali di Pallanuoto femminile si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 26 luglio: il Setterosa è inserito nel Girone D con Giappone, Cina ed Australia. Le gare dell’Italia e la finalissima saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero il torneo. OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali delle gare del Setterosa. ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Orari - programma - tv e streaming del torneo maschile : I Mondiali di Pallanuoto si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 15 al 27 luglio: il Settebello è inserito nel Girone D con Brasile, Giappone e Germania. Le gare dell’Italia e la finalissima saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero il torneo. OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali delle gare del Settebello. Di ...