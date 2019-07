Nuoto - Margherita Panziera : “Ai Mondiali voglio migliorarmi. Se ci riesco - poche possono battermi” : I giorni corrono velocemente e i Mondiali 2019 di Nuoto (21-28 luglio) sono ormai prossimi. A Gwangju (Corea del Sud), l’Italia della piscina ha voglia di conferme, dopo la brillante rassegna iridata disputata a Budapest (Ungheria) due anni fa. Ripetere certi risultati è sempre complicato, specie in uno sport complicato come questo. Tuttavia, la compagine guidata dal direttore tecnico Cesare Butini ha voglia di regalare prestazioni di ...

Nuoto - Margherita Panziera : “Il ruolo di favorita ai Mondiali mi dà sicurezza - temo solo il fuso orario…” : Margherita Panziera e le attese di un Mondiale che sta per cominciare. La veneta, autrice del miglior crono al mondo nei 200 dorso in questo 2019 (2’05?72, record italiano), si sta preparando a Livigno per arrivare pronta all’appuntamento iridato. Una stagione assai convincente quella dell’azzurra, che ha saputo imporsi nelle Championships Series della FINA, nonché al Trofeo Settecolli a Roma, dove ha battuto ancora una volta nella ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Stepitosa vittoria di Margherita Panziera nei 200 dorso : battuta Katinka Hossu : Margherita Panziera vince la gara dei 200 dorso femminili del Trofeo Sette Colli: la nuotatrice italiana si piazza davanti a Hosszu e Zamorano Ancora una strepitosa vittoria per gli italiani al Trofeo Sette Colli, kermesse di Nuoto che si svolge nella piscina del Foro Italico. Margherita Panziera (2’06?87) si prende la vittoria nella finale dei 200 dorso femminili piazzandosi davanti alla plurimedagliata ungherese Katinka Hosszu ( ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Federica Pellegrini piace sui 200! Margherita Panziera vola nei 200 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29: Heemskerk domina l’ultima batteria dei 200 stile in 1’58″78, davanti a Igarashi e Mrozinski 11.26: Federica Pellegrini vince in scioltezza la quinta batteria in 1’57″99 davanti alla brasiliana Lyrio 11.24: Passaggio ai 100 per Pellegrini in 57″04 11.23: L’ungherese Kesely vince in 1’59″70 la quarta batteria davanti a Scarabelli e ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Margherita Panziera vola nei 200 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.17: Queste le finaliste dei 200 farfalla femminile: Jakabos, Szilagyi, Berecz, Kapas, Annis, Polieri, Piano del Balzo, Luperi 10.16: L’ungherese Jakabos vince in 2’10″53 l’ultima batteria, seconda Polieri e terza Piano del Balzo, entrambe in finale 10.14: Non c’è Pirozzi nell’ultima batteria 10.13: Kapas vince la seconda batteria in ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : rimonta pazzesca di Margherita Panziera - l’azzurra strappa alla Toussaint i 100 dorso : La nuotatrice azzurra parte male ma riesce a compiere una rimonta pazzesca che le permette di portare a casa i 100 dorso Splendida affermazione di Margherita Panziera, la nuotatrice azzurra vince in rimonta i 100 dorso nel Trofeo Sette Colli. Dopo una partenza non proprio eccellente, l’atleta italiana riesce a salire benissimo nella vasca di ritorno, toccando per prima la piattaforma in 59?69 davanti all’olandese ...

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 : Margherita Panziera vince i 200 dorso anche ad Indianapolis. L’azzurra in un nuova dimensione : Nello sport, come nella vita, la riconferma è sempre l’elemento più complicato: più le prestazioni sono migliori e maggiori sono le pressioni da gestire. In questo discorso vi rientra Margherita Panziera, oro continentale nei 200 dorso a Glasgow e in crescita esponenziale nell’ultimo biennio. Dall’esperienza nelle acque scozzesi, l’atleta veneta sembra essere entrata in una nuova dimensione e il 2019 sta dando seguito a ...