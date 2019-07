Nubifragio su Pescara | macchine sommerse nel parcheggio dell'ospedale VIDEO

Pescara - grandinata e Nubifragio : 20 feriti - auto sommerse e ospedale bloccato. Il sindaco : “Stato di emergenza” : Venti persone ferite, danni a diversi edifici del centro, circolazione bloccata, automobili sepolte dall’acqua. È il primo bilancio del violento nubifragio, con vento, pioggia e grandine, che ha colpito Pescara. “La situazione è di emergenza, sono stati messi in campo tutti volontari della protezione civile, tecnici comunali e ditte private. Subito dopo la grandinata ho sentito il presidente del Consiglio regionale, che si è attivato ...

**Pescara : grandinata e Nubifragio - danni e feriti** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Violenta grandinata a Pescara, con chicchi grandi come arance. In tilt i centralini dei Vigili del Fuoco, intasati per le numerose richieste di soccorso. E da qualche ora in gran parte della città non c’è luce. Ingenti danni, con auto, parabrezza tetti e vetri spaccati dalla grandine. Si conterebbero anche decine di feriti, giunti al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove sono stati sottoposti ...

