Non siamo mai stati sulla Luna | 5 tesi dei complottisti sull’Apollo 11 smontate dalla

Fontana : in Europa Non siamo in serie B : 13.04 "Ringrazio per la fiducia sul mio nome sia Salvini che il premier Conte". Così Lorenzo Fontana, in merito alla sua nomina a ministro degli Affari Europei. Il suo posto al ministero della Famiglia sarà ricoperto da Alessandra Locatelli. In Europa "dobbiamo capire se c'è ascolto sui temi che vogliamo proporre e non essere considerati un Paese di serie B",dice Fontana. Quanto a un possibile voto a von der Leyen alla guida della Commissione ...

Calcio femminile - Megan Rapinoe torna all’attacco : “non andremo da Trump - Non siamo un trofeo da esibire” : Il capitano della selezione americana campione del mondo ha confermato come non accetterebbe l’invito di Trump alla Casa Bianca Non è cambiato di una virgola il pensiero di Megan Rapinoe nei confronti di Donald Trump, il capitano della nazionale femminile americana campione del mondo ha confermato di voler declinare l’eventuale invito del Presidente degli USA alla Casa Bianca. AFP/LaPresse Intervenuta alla CNN, la campionessa ...

Secondo il Fatto Quotidiano Non siamo mai stati sulla luna : Secondo il Fatto Quotidiano non siamo mai stati sulla luna Negli anni ’90 la selezione dei giornalisti delle testate italiane consisteva nel prendere persone a caso nei buffet macrobiotici delle eticascine fuori Milano, quelle dove le donne indossano scarpe da trekking e gli uomini stanno in boat shoe e polo XXXXL. Li infilavano dentro un sacco di juta e li gettavano dentro l’impianto fognario di un grosso castello medievale. Essi ...

Il cantautore della Lega ai migranti "Non siamo l'America - non partite" : Arriva "Non è l’America", la canzone del cantautore Nando Uggeri, dedicata agli africani che partono per l’Europa. Soprattutto alle ragazze nigeriane, destinate ad essere schiave del sesso Segui su affaritaliani.it

G2A e il mercato grigio delle key : "siamo aperti a ogni discussione ma che sia reale - Non accuse vuote e slogan" : Il modello di business di G2A è "lo stesso di qualsiasi altro grande negozio digitale globale come Amazon o eBay, con tutti i suoi lati positivi e negativi. Se un qualsiasi sviluppatore sospetta che nel nostro catalogo ci siano key che non dovrebbero esserci c'è un modo veloce e semplice per segnalarlo. Tutto ciò che richiede è contattarci. Se una qualsiasi key è stata ottenuta illegalmente la rimuoveremo, bloccheremo il rivenditore e forniremo ...

Grande Fratello - la verità di Martina su Daniele : 'Non siamo fidanzati - sono molto presa' : Tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello 16 vi sono sicuramente Daniele e Martina, i quali all'interno della casa più spiata d'Italia si sono avvicinati moltissimo. La vincitrice del reality show condotto da Barbara D'Urso non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del bel Daniele, anche se tra i due non è mai sbocciato il vero e proprio amore. E a distanza di un mese dalla fine del programma, ecco che Martina ha ...

MotoGp – Petrucci Non nasconde un pizzico di preoccupazione : “forse siamo arrivati al limite della moto” : Petrucci preoccupato dopo il Gp di Germania: le parole del ternano della Ducati dopo il quarto posto al Sachsenring Un quarto posto non troppo soddisfacente, ieri in gara al Sachsenring per Danilo Petrucci. Nonostante il ternano sia stato il miglior ducatista del Gp di Germania e abbia chiuso ai piedi del podio, le sensazioni non sono poi tanto rassicuranti, soprattutto se si va a guardare il distacco di 16” dal vincitore Marc ...

Non possiamo essere il partito delle Ong : Alessandro De Angelis, con una cruda ma a mio avviso efficace frase nel suo articolo di ieri, scrive:” Salvini fa il Caudillo, le ONG fanno opposizione, il PD ha le ONG ”. Questa immagine dopo l’ennesima guerra mediatica giocata purtroppo sulla pelle di persone senza colpe, da un ministro degli Interni che, con cinismo assoluto utile a nascondere il totale fallimento delle sue politiche in materia di sicurezza, continua ad ...

Si è addormentato e Non ci siamo accorti di nulla! Incidente mortale a Gubbio : Un’altra vittima del sabato sera, un altro fine settimana che ci ha strappato via qualcuno. È tra la notte di sabato 6 e domenica 7 luglio che si è registrato l’ennesimo Incidente stradale mortale che ha visto coinvolti tre ragazzi, di neanche 25 anni. Stavano tornando dalla discoteca, doveva essere una serata come tante altre: fatta di divertimento, di scherzi, di risate, di amici. È stata, invece, l’ennesima tragedia. Non c’è stato nulla da ...

Cerignola - interdittiva antimafia a ditta che lavora in Comune Il sindaco : “Basta rompere i coglioni - Non siamo mafiosi” : Negli uffici comunali, da mesi, lavora la commissione d’accesso per comprendere se sussistono gli elementi per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Nel frattempo, il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha firmato un’interdittiva antimafia nei confronti della società Mondoservice, che per conto del Comune di Cerignola si occupa del verde pubblico. Ma la reazione del sindaco Franco Metta è stata feroce: “Dovete continuare ...

Ma quale "fair play finanziario"? Gli unici che Non spendono siamo noi : Il calciomercato 2019/20 è aperto ufficialmente da poco più di cento ore, ma ha già stracciato ogni record. Parliamo di quello delle big europee, mentre la Serie A lavora su plusvalenze, scambi e affari in saldo. A far rumore sono i 126 milioni spesi dall' Atletico Madrid per Joao Felix: 19 anni e u

Mediterranea - la portavoce Alessandra Sciurba : "Non possiamo stare qui - da Matteo Salvini richieste criminali" : "Malta non manderà nessuna motovedetta. Da Matteo Salvini richieste criminali, noi non possiamo arrivare fino a Malta. Non siamo in grado fisicamente e logisticamente, ci sarebbe un naufragio". Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, la Ong proprietaria del veliero Alex che ha s

Fabio Quartararo MotoGP - GP Germania 2019 : “Sachsenring Non è il circuito migliore per me - ma possiamo fare bene anche qui” : Non vuole fermarsi più la nuova giovane promessa della MotoGP Fabio Quartararo, reduce da un periodo di forma strepitoso che proverà a prolungare fino alla Germania per poi andare in vacanza in modo da recuperare energie preziose per il finale di stagione. Il francese della Yamaha ha già collezionato tre pole position e due piazzamenti sul podio nella sua prima stagione della carriera nella classe regina, mettendo in mostra un grandissimo ...

Esplosione Stromboli : “Un evento che Non si verificava da tempo - siamo ancora in stato di preallerta” : La situazione incendi sull’isola di Stromboli, il giorno dopo le esplosioni che si sono verificate nel cratere, è “sotto controllo“, anche se “sono ancora attivi alcuni focolai, lontani dal centro abitato, dove stanno operando i Canadair“, rende noto il capo dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. A Ginestra, “tutti i roghi sono stati spenti e le persone sono rientrate a ...