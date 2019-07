NOI STIAMO BENE INSIEME…ANCHE IN VACANZA

Prosecco patrimonio Unesco? NOI ambientalisti protestiamo e il motivo è presto detto : La candidatura delle colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene a “patrimonio dell’Umanità” da parte dell’Unesco sta diventando una questione sempre più “rovente”. La decisione finale avverrà nei prossimi giorni a Baku (Azerbaijan) da parte del World Heritage Commettee Unesco composto da rappresentanze di Stati scelti dall’Unesco, col compito di iscrivere, bocciare definitivamente o rinviare la candidatura dei siti, valutati in precedenza da ...

#Ioaccolgo - NOI accogliamo - NOI protestiamo : Ieri giornata del rifugiato, 70 milioni di persone in fuga nel mondo, ed ogni anno aumentano, anche a causa del riscaldamento globale. L’Unchr ci dice che sono i paesi poveri e confinanti a doverli ospitare, perché noi popoli ricchi, i paesi dalla parte “giusta” del mondo, non ne vogliamo sapere. Vogliamo tenerli lontani dagli occhi e lontani dal cuore. Alziamo muri, costruiamo fili spinati, chiudiamo i porti, lasciamo la gente in ...

Nola - la lezione della bambina disabile contro gli incivili : “Esistiamo anche NOI - fatevene una ragione” : “Esistiamo anche noi, fatevene una ragione. La città è anche nostra, usate il cervello”. Elena, nove anni, sulla carrozzina, lancia un appello sui social “per tutti quelli che non hanno l’uso delle gambe ma stanno su una sedia a rotelle“. “Dovete avere più rispetto, civiltà ed educazione” dice la bambina rivolgendosi alle persone che parcheggiano l’auto sullo scivolo dei marciapiedi o che lasciano ...

"Fatevene una ragione : NOI esistiamo". L'appello della piccola Elena al rispetto dei disabili : Elena, bimba di 9 anni, vive a Nola, chiede più rispetto per i disabili. “Partiamo dal presupposto che dovete avere più civiltà, più educazione, più rispetto. Ci mancate di rispetto ogni giorno”, continua Elena. Pubblicato dalla madre sui social network, sta facendo il giro del web.″Voi pensate solo a voi stessi, ma fatevene una ragione perché noi esistiamo”, sostiene la piccola ...

‘NOI esistiamo - fatevene una ragione’. Cara Elena - ti chiedo scusa e ti faccio una promessa : “Noi esistiamo, fatevene una ragione”. Cinque parole che dovrebbero, in un paese normale, esaurire ogni tipo di discussione ed obiezione. “Noi esistiamo, fatevene una ragione”. E’ proprio così, esistono intorno a noi persone per le quali è impossibile spostarsi, prendere un autobus o una metropolitana ma che continuano ad esistere. Sono abbastanza adulto ma continuo a emozionarmi ed a sentire le lacrime ingombrare i miei ...

Alessia Morani attacco Nicola Zingaretti : "Fatti fuori dal Pd - ma NOI renziani restiamo" : Nella nuova segreteria del Pd, nominata da Nicola Zingaretti, non c'è Matteo Renzi ma soprattutto non c'è traccia di alcun renziano. Un messaggio chiarissimo da parte dei vertici del nuovo partito al fu rottamatore: lui e i suoi non li vuole più nessuno. Ma Alessia Morani, fedelissima dell'ex segret

A Caffeina Festival 2019 NOI STIAMO con Don Chisciotte : Non ci passa la voglia di portare in piazza la cultura, il dibattito e la migliore intelligenza: è per questo che noi, a Caffeina Festival 2019, stiamo con Don Chisciotte. È infatti proprio in un’era contraddittoria, di grande dibattito e grande tensione sociale che bisogna fare un balzo in avanti, avere uno slancio generoso e impegnare il meglio delle proprie risorse : Caffeina lo farà dal 22 al 30 giugno 2019 con un vastissimo programma fatto ...

Alitalia - si fa avanti anche Lotito. Conte : NOI STIAMO alla finestra : Nella partita su Alitalia si affaccia Claudio Lotito, il patron della Lazio, che ha inviato una manifestazione di interesse per la compagnia aerea. Un’ulteriore sorpresa in questa complicata partita a scacchi che vede tra gli attori anche il gruppo Toto e, seppur in via ancora informale, la holding della famiglia Benetton, Atlantia. Sabato scade il...

Gilet gialli - portavoce : ‘Contro di noi repressione di Stato. Ue? Inutile - vantaggi solo a Berlino. NOI STIAMO con Italia e Grecia’ : La prima protesta in Francia è stata sei mesi fa e da quel giorno non hanno mai smesso. Ogni sabato i Gilet gialli manifestano contro il governo di Emmanuel Macron: se all’inizio chiedevano lo stop all’aumento del prezzo della benzina (e hanno vinto), ora vogliono la redistribuzione delle ricchezze e referendum di iniziativa popolare. Alla vigilia del voto per le Europee e nel momento di minore partecipazione ai cortei, il portavoce François ...