Nigeria-Sudafrica | Coppa d’Africa 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Pronostico Nigeria vs Sudafrica - Coppa d’Africa 10-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, quarti di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Nigeria-Sudafrica, mercoledì 10 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Continua la fase a eliminazione diretta in Coppa d’Africa in Egitto con la sfida tra la Nigeria e il Sudafrica. La Nigeria si è qualificata ai quarti di finale dopo una spettacolare vittoria contro i campioni in carica del Camerun per 3-2. Le Super Aquile, dopo il gol del ...