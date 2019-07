Nel cuore del Gran Sasso

“Lasciatemi stare”. AntoNella Clerici - l’esclusione dalla Rai è un colpo a cuore : Per Antonella Clerici bisognerà aspettare il 2020, “perché non ci sono prime serate per lei” dice la direttrice di Rai1 Teresa De Santis, che nega dissapori con la conduttrice. Eppure Antonella Clerici, che aveva lasciato la Prova del Cuoco per Portobello, trasmissione che non è stata riconfermata come pure Sanremo Young, che nelle scorse due edizioni aveva ottenuto un grande successo di pubblico, non l’ha presa benissimo. Su Twitter ...

El Shaarawy - Roma Nel cuore ma c’è anche qualche frecciata : “Speravo in un epilogo diverso…” : Stephan El Shaarawy ha ormai da qualche giorno lasciato la Roma. L’attaccante italo-egiziano sbarcherà in Cina, allo Shangai Shenhua. El Shaarawy allo Shangai Shenhua: quanto guadagnerà ogni ora, ogni minuto, ogni secondo [CIFRE e DETTAGLI] Il Faraone ha tenuto a fare alcune precisazioni, su Instagram, in merito al suo addio. Si evince la soddisfazione per una bella esperienza con la maglia giallorossa, ma anche qualche frecciata ...

Una rivale per Kate Middleton? Nel cuore della Regina ora c’è Zara Phillips : Periodi difficili per Kate Middleton che dopo le voci di un possibile tradimento da parte di William potrebbe aver perso anche l'amicizia da parte della Regina. Non è un periodo sereno per Kate Middleton. Secondo gli ultimi pettegolezzi di palazzo, la vita della Duchessa di Cambridge non è tutta e rosa e fiori, anzi sono diversi i problemi che la consorte del Principe William sta per affrontare. Prima le voci dei dissidi con Meghan ...

SCUOLA/ Ora di religione - il fuoco Nel cuore oltre il muro del nichilismo : Ora di religione. La SCUOLA pensa solo a trasmettere tecno-competenze e l'IdR è considerato una materia poco sensata. I ragazzi dicono il contrario.

Previsioni Meteo : la svolta Nel cuore dell'estate. Piu' fresco e tanti temporali in arrivo : Ve ne abbiamo parlato a lungo negli ultimi giorni e ormai possiamo confermare le Previsioni : il quadro barico sull'Europa si appresta a mutare sensibilmente nel corso della settimana ponendo come...

Un cuore Nel mare di Ustica per ricordare Tusa : E' stata calata in acqua oggi, nel mare di Ustica una scultura a forma di cuore in marmo per ricordare l'amore che l'archeologo nutriva per esso

Sciacca regno di Dolce & Gabbana : “La Sicilia Nel cuore” : Dolce e Gabbana scelgono Sciacca per la sfilata di alta moda maschile. Dopo aver dato spettacolo a Palma di Montechiaro e nella Valle dei Templi di Agrigento, D&G hanno presentato a Sciacca la collezione maschile autunno-inverno 2019. Così l’alta sartoria maschile di Dolce & Gabbana ieri sera nel centro storico di Sciacca. Come è accaduto per altre cittadine della Sicilia, anche il borgo marinaro in provincia di Agrigento è diventato il ...

Papa Francesco : “Amatrice Nel mio cuore - la ricostruzione tarda a decollare” : “È un segno di speranza il fatto di ritrovarsi proprio ad Amatrice, il cui ricordo è sempre presente al mio cuore, mettendo a tema gli squilibri che devastano la nostra ‘casa comune’“: lo ha dichiarato Papa Francesco nel messaggio rivolto ai partecipanti al II Forum delle Comunità ‘Laudato sì’ “che si celebra in un territorio devastato dal terremoto che ha colpito l’Italia centrale nell’agosto del 2016 e ...

Hugo Maradona : “Diego avrà per sempre Napoli Nel cuore - ecco il pensiero di mio fratello su Icardi” : Hugo Maradona, fratello di Diego Armando è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il possibile matrimonio tra Mauro Icardi e il Napoli. Le sue parole : “Diego è arrivato a Napoli ormai trentacinque anni fa, fu una giornata speciale che segnò l’inizio dell’infinito amore tra lui e il popolo partenopeo. Fu un giorno che nessun tifoso napoletano potrà mai dimenticare. Icardi-Napoli? I problemi che ...

Forte scossa di terremoto Nel cuore della California - avvertita a Los Angeles [LIVE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nella California centrale alle 17:33:53 UTC (19:33:53 ora italiana, 10:33:53 ora locale, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata chiaramente avvertita a Los Angeles. L’epicentro è stato localizzato nell’area di Ridgecrest, a circa 250 km a nord di Los Angeles. Non si hanno al momento informazioni su possibili vittime ...

Albiol saluta Napoli : “I tifosi mi hanno fatto sentire a casa - porterò tutti Nel cuore! Sei anni incredibili! Tornerò per festeggiare lo Scudetto!…” : Intervista di Raul Albiol a Radio Kiss Kiss Napoli. Lo spagnolo Raul Albiol saluta i tifosi azzurri e i suoi ex compagni. Il suo trasferimento al Villareal adesso è ufficiale Raul Albiol è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha detto: “Per me sono stati sei anni bellissimi ed incredibili a Napoli. Mi sono ...

Cosa Nostra - Salvatore Borsellino : “Paolo è morto con la speranza Nel cuore. Solo i giovani possono cambiare il paese” : Il libro Cosa Nostra spiegata ai ragazzi è stato presentato in anteprima internazionale alla XVIII edizione del Festival del Libro Possibile di Polignano a Mare (Bari). Salvatore Borsellino ha ricordato il fratello Paolo parlando dei motivi che lo hanno spinto, prendendo il testimone da suo fratello, ad incontrare i ragazzi delle scuole. Nel 1989 Paolo Borsellino parlò di mafia in un liceo del Nord Italia, a Bassano del Grappa. Quella lezione, ...

Rarissimo lago di lava scoperto Nel cuore del vulcano Mount Michael : ribolle a 1.000° C : Grazie alle immagini satellitari catturate da Landsat, Sentinel-2 e ASTER, un team di ricerca britannico ha scoperto un Rarissimo e affascinante lago di lava nel vulcano Mount Michael, sito su una remota isola dell'Oceano Atlantico meridionale. Sono noti soltanto otto laghi di lava persistenti in tutto il mondo.Continua a leggere

Scossa di terremoto Nel cuore della Sicilia : epicentro a Resuttano (Caltanissetta) [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 2 km sud da Resuttano (Caltanissetta) alle 02:51:21 ad una profondità di 38 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto nel cuore della Sicilia: epicentro a Resuttano (Caltanissetta) [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.