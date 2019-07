Nel 2018 italiani in fuga dal cinema | bene teatro e concerti

M5S : Fico al passo con restituzioni - 25mila euro Nel 2018 : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – In casa M5S figurava tra i ‘ritardatari’, in realtà dietro la mancata ‘restituzione’ del taglio dello stipendio e della diaria del presidente della Camera Roberto Fico c’erano solo ‘problemi tecnici e non politici”, mettono in chiaro dal suo staff. Un ritardo che Fico, a quanto apprende l’Adnkronos, ha recuperato ieri, mettendosi al passo con le restituzioni, ...

Rc Auto - Ania : premio medio stabile a 414 euro Nel 2018 : La spesa degli italiani per le polizze Rc Auto è risultata l'anno scorso sostanzialmente stabile rispetto al 2018 con un premio medio di 414 euro. quanto indicato da Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania, durante l'assemblea annuale dell'Associazione nazionale delle imprese assicurative. In calo rispetto al 2012. Farina ha fatto presente, oltre alla stabilità delle polizze rispetto al 2017, anche alcuni fattori positivi per i ...

Inps - Nel 2018 rosso aumenta a 7 - 8 miliardi. Tridico : ‘Beneficiari di quota 100 saranno 30% in meno rispetto a stime’ : Il risultato economico di esercizio dell’Inps nel 2018 è stato negativo per 7 miliardi e 839 milioni, in peggioramento di 855 milioni rispetto al 2017 quando il rosso era stato pari a 6,9 miliardi. Il dato emerge dal Rapporto annuale dell’istituto, presentato dal presidente Pasquale Tridico. C’è invece un miglioramento del patrimonio netto, che grazie alla cancellazione per legge di decine di miliardi di debiti cumulati ...

Raccolta differenziata di carta e cartone : 3 - 4 milioni di tonNellate Nel 2018 : Aumenta nel 2018 la Raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: 3,4 milioni sono le tonnellate raccolte, con un aumento complessivo del 4%, pari a +127mila tonnellate, rispetto al 2017, distribuito in tutte e tre le macroaree con particolare evidenza al Sud e al Nord. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati del 24° Rapporto di Comieco. La progressiva crescita del Sud, che da solo contribuisce al 50% dei nuovi volumi, si è ormai ...

Gdo : per Conad ricavi in crescita a 13 - 5 mld Nel 2018 - utile +3% : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Fatturato e margini in crescita nel 2018 per Conad. Il gruppo della gdo che lo scorso maggio ha acquistato le attività di Auchan in Italia per circa un miliardo di euro ha presentato a Milano i risultati dell’esercizio e annunciato un piano di investimenti da 1,3 miliardi per il triennio 2019-2021. L’obiettivo è “rafforzare il posizionamento nel mercato e a promuovere sviluppo”. I ...

Italia primo investitore europeo in Mozambico : Nel 2018 interscambio record : Dietro l’incontro di oggi a Palazzo Chigi tra il capo del governo giallo verde Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi ci sono rapporti...

Calcio italiano - impatto per oltre 3 mld Nel 2017/2018 : impatto economico Calcio italiano 2017 2018 – oltre 3 miliardi di euro nella stagione 2017/2018. E’ questo l’impatto socio-economico del Calcio in Italia secondo il “ReportCalcio”, lo studio della Figc realizzato in collaborazione con Arel e PwC presentato in Senato. La cifra, calcolata grazie a un programma di studio avviato in condivisione con la UEFA […] L'articolo Calcio italiano, impatto per oltre 3 mld nel 2017/2018 è stato ...

Nel 2018 torna a crescere il deficit commerciale dell’Italia rispetto alla Cina : Nel 2018 il deficit commerciale dell’Italia nei confronti della Cina è aumentato di 12,5 miliardi di dollari, dopo una lieve riduzione registrata negli anni precedenti (8,86 miliardi rispetto ai...

Frongia : partito bando per albero di Natale - vogliamo successo come Nel 2018 : Roma – Da questa mattina e’ online l’Avviso Pubblico per la ricerca di proposte di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale albero di Natale in piazza Venezia in occasione delle festivita’ natalizie 2019/2020. L’Avviso, che si trova al seguente link https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BE C363715, consente l’invio di proposte da oggi, 8 luglio, fino al termine ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : Italia ancora vittoriosa - travolta la Germania campione Nel 2018 : Secondo successo per l’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Le azzurre allenate da Roberto Riccardi superano con un perentorio 56-38 la Germania, detentrice del titolo di categoria, ma senza la principale protagonista del successo di Udine, Nyara Sabally, che è passata con l’Under 20. L’Italia, oltre a un’eccellente fase difensiva, in attacco trova i 12 punti di Meriem ...

Tour de France 2019 - Steven Kruijswijk possibile sorpresa. Già quinto Nel 2018 - nel 2016 sfiorò un Giro d’Italia… : Steven Kruijswijk potrebbe davvero essere la grande rivelazione del Tour de France 2019, oggi l’olandese si è messo in luce durante la cronometro a squadre andata in scena a Bruxelles e ha dominato la prova contro il tempo insieme alla sua Jumbo-Visma che ha potuto conservare la maglia gialla con Mike Teunissen. Il capitano per la classifica generale ha guadagnato un tesoretto importante nella capitale belga, i 27 km di un percorso poco ...

La giravolta di Renzi sui migranti - quando Nel 2018 diceva : “Grazie Minniti e Gentiloni per lo straordinario lavoro” : Era il 12 febbraio del 2018. Matteo Renzi era segretario del Partito democratico e a Firenze, dal palco, è pronto a tirare la volata al proprio partito in vista delle elezioni del 4 marzo. In platea, l’allora ministro dell’Interno, Marco Minniti. Ed è proprio all’ex titolare del Viminale che si rivolge il senatore di Scandicci in tema di gestione dei flussi migratori: “Se gli sbarchi sono venuti meno è grazie ...

INPS : Nel 2018 evasi 1.117 milioni di euro di contributi : È stata resa nota oggi la relazione programmatica 2020-2022 dell'INPS, presentata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza presieduto da Guglielmo Loy e da un documento che lo accompagna emerge che nel 2018 i contributi evasi sono stati di 1.117 milioni di euro. Per questo nel documento viene indicato tra gli obiettivi a breve termine quello di "potenziare l'efficacia delle attuali funzioni di vigilanza e dei controlli previsti".Tra gli ...