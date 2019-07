Negli Stati Uniti si litiga per il censimento | ma in ballo c’è molto di più

Negli Stati Uniti c'è una legge contro i video farlocchi : Inizia dagli Stati Uniti la stretta contro i deepfake, le video-bufale che – grazie a intelligenza artificiale e ritocchi grafici – producono immagini false (ma spesso attendibili). In Virginia è appena entrata in vigore una legge che ne punisce l'uso, seppur in un ambito preciso: il revenge porn, cioè la pubblicazione di immagini di nudo per “vendetta”. Dal 2014, la Virginia punisce la diffusione di foto o video “con l'intento di costringere, ...

Dall'Italia agli USA il caldo non fa sconti : 4 vittime in Italia - 15 Negli Stati Uniti : Che fosse il giugno più caldo da quando vengono rilevate le temperature lo si può sperimentare personalmente anche solo per strada, col sole che fa lievitare la colonnina di mercurio spesso anche oltre i 40 gradi nelle ore centrali della giornata. Mancava solo la conferma ufficiale del servizio per il cambiamento climatico di Copernicus che ha diffuso dei dati quantomeno preoccupanti, che parlano di un aumento medio di due gradi in Europa con ...

4 luglio - festa dell'Indipendenza Negli Stati Uniti/ Polemica per la parata di Trump : 4 luglio, festa dell'Indipendenza negli Stati Uniti: Polemica contro Donald Trump per la parata militare in programma quest'oggi

Pubblicato il rapporto annuale alla nazione dello stato del cancro Negli Stati Uniti : Varie Istituzioni Scientifiche statunitensi dell’area oncologica hanno Pubblicato l’edizione 2019 del rapporto sullo stato del cancro, contenente soprattutto dati epidemiologici. In particolare l’edizione di quest’anno ha dedicato un approfondimento alle casistiche della fascia di età compresa fra 20 e 49 anni. Il rapporto è stato Pubblicato da: Società Americana del cancro, Centri per il Controllo e la Prevenzione della Malattia, ...

Cani Sciolti - su Loft il docu-ritratto del coreografo Luca Tommassini : “Negli Stati Uniti dormivo sotto le auto. Con Whitney Houston il periodo più folle della mia vita” : Da Primavalle, una delle periferie più pericolose di Roma, fino a Los Angeles, dove arriva senza permesso di soggiorno per inseguire il suo sogno: la danza. Se il palcoscenico non c’è preferisce rimanere a casa: “Senza sto scomodo”. E’ stato il primo ballerino di Madonna, ha lavorato con Michael Jackson e Withney Houston, e per dieci anni è stato il coreografo di X-factor Italia. È Luca Tommassini il terzo protagonista, dopo Morgan e ...

Terremoto Negli Stati Uniti d’America - paura lungo la West Coast : forti scosse tra Oregon e California [LIVE] : paura negli Stati Uniti d’America per le forti scosse che nelle ultime ore hanno colpito la West Coast, nei Paesi che si affacciano sull’oceano Pacifico e in modo particolare in Oregon e California. Stamattina alle 05:53 (ora italiana), le 19:53 locali, una scossa di magnitudo 5.6 ad appena 9.4km di profondità ha colpito l’estremo Nord della California, nei pressi di Capo Mendocino, in una delle aree più selvagge del Paese. In ...

Le 10 destinazioni food emergenti Negli Stati Uniti : da Tucson in Arizona a Providence nel Rhode Island : Quest’anno, l’apertura di quattro nuovi Time Out Market a Miami, Boston, Chicago e New York City porta l’offerta gastronomica degli Stati Uniti a conquistare nuove vette. Gli ampi mercati coperti metteranno in scena la migliore proposta food delle rispettive città grazie ai mini-ristoranti che servono piatti firmati da alcuni degli chef americani più in voga. Visit The USA propone dieci destinazioni gastronomiche emergenti negli Stati Uniti, in ...

Cardi-B - troppo twerking al concerto Negli Stati Uniti : enorme squarcio sul lato B : troppo twerking. Un incidente piuttosto clamoroso che ha coinvolto la cantante Cardi B, che si stava esibendo sul palco per un concerto in Tennessee, Stati Uniti, nel locale Bonnaroo. La prosperosa artista, celebre appunto per il suo modo di twerkare, ci ha dato un po' troppo con i movimenti scatena

Matteo Salvini - la vera ragione del viaggio Negli Stati Uniti. Retroscena : altro passo verso il potere : La visita lampo di Matteo Salvini negli Stati Uniti cade in un momento di media tensione internazionale e di alta confusione politica in Italia. Il fronteggiamento militare tra Usa e Iran nel Golfo dell'Oman è l'ultimo segnale di un conflitto a bassa intensità destinato ad acuirsi. Washington sta g

Google Pixel 3a è lo smartphone più venduto su Amazon Negli Stati Uniti : Da Amazon arriva una buona notizia per Google ed in particolare per Google Pixel 3a, uno degli ultimi smartphone lanciati dal colosso di Mountain View L'articolo Google Pixel 3a è lo smartphone più venduto su Amazon negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

L’udienza per decidere sull’estradizione di Julian Assange Negli Stati Uniti sarà a febbraio 2020 : Un tribunale britannico ha fissato per febbraio 2020 l’udienza per decidere se estradare negli Stati Uniti Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks arrestato il 12 aprile a Londra: la giudice Emma Arbuthnot ha fissato la prima data dell’udienza per il 25

Negli Stati Uniti si studia una legge contro i deep fake : (foto: bill_posters_uk/Instagram) La lotta ai deep fake arriva al Congresso americano. La deputata dei democratici Yvette Clarke ha presentato una proposta di legge per contrastare la disinformazione dovuta alla diffusione di contenuti video in cui si vedono persone vere fare (o dire) cose che non hanno mai fatto (o detto). Il deep fakes Accountability Act si compone di 25 pagine circa ma, come nota TechCrunch, si basa innanzitutto su due ...

LIVE Italia-Stati Uniti 6-7 - Finale World League 2019 in DIRETTA : il Setterosa si gioca le Olimpiadi Negli ultimi otto minuti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2’37” Ci prova Bianconi ma il suo tiro viene deviato fuori. 3’09” Fallo in attacco delle azzurre. 3’56” GOOOOLLLLLL!!! Emmolo trafigge Johnson, l’Italia è ancora viva. Italia-USA 8-9. 4’24” Beduina vincente di Fisher, che batte Gorlero. Italia-USA 7-9. 5’01” Gran parata di Gorlero! Disinnescata un’altra ...

Harry e Meghan vivranno Negli Stati Uniti? : Non si fermano le indiscrezioni sul futuro di Harry e Meghan: stavolta i tabloid sostengono che i duchi di Sussex si trasferiranno negli Stati Uniti. Sono diventate incontrollabili le voci sul destino di Harry e Meghan, da poco genitori del piccolo Archie Harrison. Secondo quanto racconta l’esperto di questioni reali Rob Shuter nel suo programma “iHeart Radio Show”, la famiglia dei duchi di Sussex non si trasferirebbe più in ...