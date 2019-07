Naturisti d’Italia al raduno in Puglia | “Nudità non vuol dire fare sesso e orge | ma

fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2019) A Vico del Gargano c'è stato il NatFest, fra eventi, yoga e bagni in piscina. "Naturismonon accrsi della propria nudità e di quella altrui" spiega uno dei partecipanti. "Qui non ci sono". In Italia scarseggiano le strutture e le spiagge naturiste, ma il movimento, seppure ancora di nicchia, "è in lieve crescita" assicura il presidente dell'associazione naturista dellìEmilia-Romagna.