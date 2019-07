Napoli-Rodrigo | Gazzetta | “Ancelotti stravede per lui Trattativa avviata” Il punto

Calciomercato 10 luglio : Napoli su Rodrigo - l'Inter più vicina a Dzeko - Murillo alla Samp : Si fa sempre più caldo il Calciomercato in Serie A. Anche oggi 10 luglio le big (e non solo) vanno a caccia dei rinforzi giusti. La Juventus si è mossa con anticipo, ora Napoli e Inter proveranno a colmare il gap con i bianconeri acquistando dei giocatori di grande spessore. Ma sono un po' tutte le squadre che si stanno rinforzando in queste settimane. Facciamo il punto sulle ultime trattative. Inter e Napoli sempre al lavoro l'Inter ha ormai ...

CorSport : La virata del Napoli su Rodrigo potrebbe avvantaggiare la Juve per Icardi : Giorni caldi quelli che vive Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport scrive che la Juventus, anche se impegnata nell’acquisto di De Ligt, ha accelerato per l’argentino. Wanda Nara ha già avuto diversi contatti con Paratici. La Juve non avrebbe difficoltà a dare a Maurito l’ingaggio che desidera. L’Inter adesso gli dà 5,3 milioni, una cifra assolutamente alla portata dei bianconeri. È invece più complessa l’intesa sul cartellino. L’Inter non vuole ...

La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio - le prime pagine di calcio : “Rodrigo - blitz Napoli” [FOTO] : La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi concentrano le loro attenzioni, come sempre in questo periodo, sul calciomercato. Il Corriere dello Sport si apre con: “Rodrigo, blitz Napoli”. “La richiesta è di 70 milioni, spagnoli pronti ad abbassarla, la trattativa può entrare nel vivo”. Il riquadro centrale in primo piano della Gazzetta dello Sport è invece ...

Sky : Disinteresse di Icardi per il Napoli. Si pensa a Rodrigo : Come sempre Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Napoli evidenziando tutte le trattative calde, come ad esempio quella di James Rodriguez “Nel giorno del raduno, il profilo Twitter del Napoli pubblica un messaggio enigmatico per annunciare l’arrivo in treno dei ragazzi di Ancelotti. La storia del film racconta di banditi (“il bandito” è il soprannome di James Rodriguez), il regista si chiama James Mangold, la casa ...

Sky : Il Napoli sonda Rodrigo. SI può fare se Lozano passa al Valencia : Il mercato riserva sempre novità e cambi di fronte, come riporta Gianluca Di Marzio a Sky sembra che la Juve infatti abbia tentato un’approccio per Lukaku. Resta da chiarire se è solo un tentativo di disturbo per l’operazione portata avanti dall’Inter o se il calciatore è davvero un obiettivo di mercato per Antonio Conte. “La Roma aspetta la decisione di Higuain (se valutare o meno questa opzione) e intanto pensano ...

Per Auriemma il vero obiettivo del Napoli è una punta centrale : Rodrigo : Le trattative per James Rodriguez continuano veloci, ma il grande obiettivo del Napoli, per Raffaele Auriemma, è una punta centrale. A SportMediaset Auriemma ha dichiarato che è Rodrigo il primo obiettivo del club. Per lui il Valencia continua a chiedere 70 milioni di euro, un prezzo altissimo: “Ma il Napoli non ha fretta ed attende fiducioso che il club levantino abbassi le pretese”. Un’altra soluzione che si sta vagliando è quella che porta a ...

Fabian Ruiz : “Che feeling con Mertens. Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? Se arrivano…” : Fabian Ruiz: “Che feeling con Mertens. Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? Se arrivano…”. Fabian Ruiz: “Che feeling con Mertens. Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? Se arrivano…”. Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, impegnato con la sua Nazionale parla ai colleghi della stampa spagnola a proposito del suo momento e della sua esperienza all’ ombra del Vesuvio. Accolto da un pizzico di ...

Rodrigo è il piano B. Il Napoli punta su Lozano. Giuntoli lavora su entrambi i fronti : L’interesse del Napoli per Rodrigo sarebbe solo un piano B. Come già aveva del resto scritto Repubblica Napoli qualche giorno fa. Il vero obiettivo del club di De Laurentiis è Lozano. Qualora non riuscisse a strappare il messicano al Psv, allora si stringerebbe per il brasiliano naturalizzato spagnolo del Valencia. Giuntoli per ora si muove su entrambi i fronti, per tenere tutte le porte aperte. Marca, intanto, scrive che il Valencia non ...

Radio Marte – La SSC Napoli rilancia per Rodrigo : nuova offerta! I dettagli : Calciomercato – nuova offerta del Napoli per Rodrigo Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma sono state annunciate grandi novità di calciomercato su Rodrigo. L’attaccante spagnolo è sempre più nel mirino della SSC Napoli che gli avrebbe alzato l’offerta per averlo al più presto in azzurro. Secondo quanto riportato in diretta, risulta che la SSC Napoli abbia fatto una nuova offerta, di ben ...

SKY – Napoli-Zapata - accordo trovato - ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… : SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. Valzer di punte per l’ attacco azzurro. Gianluca Di Marzio annuncia grosse novità per ciò che concerne il calciomercato del Napoli. Se il Valencia chiede troppo per il giovane attaccante Rodrigo ecco che il club partenopeo si lancia sull’ ex ...

Mercato Napoli – Il punto sulle piste Lozano e Rodrigo : L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul Mercato del Napoli, in particolar modo sul parco attaccanti. Le piste Lozano e Rodrigo. Mercato Napoli – La rosea fa il punto della situazione in merito alle trattative per arrivare agli attaccanti richiesti da Carlo Ancelotti. Il mercaro del Napoli entra nel vivo perchè Ancelotti vorrebbe avere la maggior parte della rosa pronta per Dimaro. Lozano del ...

Gazzetta : Lozano e Rodrigo per il Napoli di Ancelotti : Ancelotti vuole un investimento importante in attacco e De Laurentiis gli lascia campo, a patto che i soldi siano spesi bene. Sulla Gazzetta l’analisi del mercato in attacco, dove la stagione ha registrato troppi pali colpiti e troppe occasioni create ma non finalizzate per non pensare di dover agire sulla concretezza sotto porta. Il mister vuole un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli che già sono in rosa e i nomi su ...

Di Marzio : Il Napoli frena su Trippier e James Rodriguez. E pensa a Deulofeu e Rodrigo : Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito che per il reparto offensivo al Napoli piacciono due spagnoli: Rodrigo, del Valencia, per il quale c’è già in corso una trattativa, e Deulofeu del Watford (ex Milan). Per l’ex Milan il Napoli nei giorni scorsi ha parlato con il suo agente e sta valutando se andare avanti con la trattativa e provare in modo concreto a concludere l’affare. Oppure dirottare altrove l’interesse. Sembra ...

Kiss Kiss Napoli – Carboni : “Non solo il Napoli su Rodrigo - La situazione” : Amedeo Carboni, ex giocatore del Valencia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando di Rodrigo accostato al Napoli : “E’ un giocatore che spazia per tutto il fronte d’attacco non da mai punti di riferimento, fa anche da secondo attaccante, è un giocatore totale. Il timore è che ci siano top club mondiali per aggiudicarselo, dopo la Premier il calcio spagnolo è quello che piace di più, non me ne voglia ...