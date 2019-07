Napoli come Gomorra | innocente sequestrato per riavere i soldi della droga

Universiadi Napoli 2019 : programma - orari e tv di oggi (mercoledì 10 luglio). Come vederle in streaming : oggi mercoledì 1′ luglio andrà in scena l’ottava giornata delle Universiadi 2019, a Napoli prosegue la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il calendario compleeto, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di oggi mercoledì 10 luglio alle Universiadi 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su ...

Causio : «Da uno come Insigne - mi aspetto di più. Ma Napoli lo aiuti» : Il calcio di Lorenzo non è mai banale La Gazzetta dello Sport intervista Franco Causio. Il Barone si sofferma sui calciatori che in qualche modo, pur nelle fisiologiche differenze, possono essere assimilabili a lui. E due domande sono dedicate a Insigne. «Lo confesso – esordisce Causio -, da un giocatore del suo talento mi aspetto qualcosa di piu`. Lo conosco da quando militava nel Pescara. I colpi li ha tutti. Pero` non e` mai facile ...

Emozione Universiade al San Paolo : lo stadio come il golfo di Napoli e uno strascico di 60 metri per la sirena Partenope : Trentamila spettatori sugli spalti, ottomila atleti, proiezioni spettacolari. In tribuna il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che incontra e bacia la piccola Noemi, ferita in un agguato a maggio scorso. Fischi e applausi per il sindaco de Magistris

Universiadi Napoli 2019 - oggi la cerimonia d’apertura (mercoledì 3 luglio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : oggi mercoledì 3 luglio ci sarà la cerimonia d’Apertura delle Universiadi 2019. Un grande spettacolo allo stadio San Paolo per una manifestazione che metterà in vetrina tantissimi giovani, che possono rappresentare futuri campioni dello sport mondiale. 128 paesi per oltre 8000 atleti presenti. La trentesima Universiade si svolgerà dal 3 al 14 luglio 2019 a Napoli. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in ...

Napoli Teatro Festival - nel chiostro non passa l’aria. Come si fa - con questo caldo? : Che facesse caldo, tanto caldo, si sapeva, il termometro segnava 36 gradi all’ombra. Immaginate adesso un giovane anziano di 96 anni, Aldo Masullo, uno dei più grandi filosofi contemporanei, a parlare nel chiostro di Santa Caterina al Formiello, con il tetto “sigillato” da una struttura plastificata, gremito di gente. Effetto serra, non passava un filo d’aria. Ospiti il poeta Rino Mele, docente di Storia del Teatro, 82 anni, e il regista tanto ...

Napoli - ennesima frecciata di De Laurentiis alla Juventus : “raggruppano come tifosi tutti gli insoddisfatti del Sud” : Il presidente del Napoli non ha lesinato una velenosa puntura nei confronti della Juventus e dei suoi tifosi Aurelio De Laurentiis è un tipo che dice ciò che pensa, esprimendo il proprio punto di vista senza paura di essere criticato. Marco Alpozzi/LaPresse La frecciata del numero uno del Napoli questa volta ha avuto come destinatario la Juventus, in particolare i propri tifosi, nei confronti dei quali il presidente ha puntato il dito dopo ...