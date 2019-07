Morgan | bloccato lo sgombero dei beni nella casa di Monza Le dichiarazioni

dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2019)non si arrende e continua a combattere dopo lo sfratto dalla suadi. Il cantante in questi giorni è riuscito ad ottenere una piccola vittoria: loforzato deinell’abitazione è stato. Libri, tecnologia, arredi, manoscritti e dischi restano dove sono, all’interno della “gialla” in cui ha vissuto per anni. La decisione è arrivata dal Tribunale Fallimentare didopo le richieste di Marco Castoldi in merito e numerosi appelli. A svelare quanto accaduto è stato lo stesso cantautore che da subito si era opposto al pignoramento della sua, deciso dal giudice in seguito al mancato pagamento degli assegni di mantenimento per la figlia Anna Lou, nata dall’amore per Asia Argento. “I magistrati stanno agendo in modo inaspettatamente riguardoso del valore contenutogialla – ha raccontato ...

