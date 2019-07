L’Italia riconfermata fanalino di coda in Europa per crescita economica : le stime della ComMissione : Sia per quest'anno che per il prossimo, le stime della Commissione europea mettono l'Italia in fondo alla classifica della crescita economica. Nel rallentamento generale che riguarda tutta l'Unione Europea, Bruxelles riconferma però le previsioni fatte la scorsa primavera per il nostro Paese, ratificando l'uscita dalla recessione: +0,1% nel 2019 e +0,7% nel 2020.Continua a leggere

Miss Italia fuori da La7 - torna in Rai? : "Miss Italia? Non continueremo. Per noi, finisce qui. Va avanti per conto suo". Così Urbano Cairo, poco fa in conferenza stampa a Milano, ha annunciato lo stop alla messa in onda dello storico concorso di bellezza su La7, che lo ha ospitato negli ultimi 6 anni alternando alla conduzione personaggi del calibro di Simona Ventura, Massimo Ghini, Cesare Bocchi, Francesco Facchinetti, Diletta Leotta e Francesca Chillemi. Quale sarà, dunque, il ...

Previsioni d'estate della ComMissione Europea : Germania e Italia fanalino di coda : L’Italia crescerà dello 0,1% nel 2019 e dello 0,7% nel 2020 secondo le Previsioni economiche d’estate della Commissione Ue, stime che confermano quanto già annunciato a maggio e che lasciano l’Italia fanalino di coda in Europa sia per quest’anno che per il 2020. Emerge quindi che l’Italia resta ultima in Europa percrescita sia nel 2019 che nel 2020.Per il settimo anno consecutivo l’economia ...

Il Missionario parte : "Andrò via dall'Italia e sarò un immigrato" : Giuseppe Aloisi Il missionario palermitano Biagio Conte ha deciso di partite a piedi alla volta di Bruxelles. Il fine? Condividere le sorti di un migrante Fratel Biagio, che è un missionario laico, deve aver ascoltato in maniera attenta le indicazioni di papa Francesco sulla "Chiesa in uscita": si è già messo o si sta per mettere in cammino, nel senso letterale dell'espressione, per provare sulla sua pelle cosa significhi essere un ...

ComMissione Ue - previsioni sull’Italia : “Anche reddito di cittadinanza spinge il Pil - ma cala fiducia dei consumatori” : La crescita italiana 2019-2020 “è legata soprattutto ai consumi privati, sostenuti da prezzi dell’energia più bassi e dal reddito di cittadinanza. Ma questi fattori positivi è probabile che vengano attenuati da un mercato del lavoro meno dinamico e dal calo della fiducia dei consumatori associata all’aumento di risparmi preventivi”. La Commissione europea stila le nuove previsioni economiche per l’Italia e sottolinea che la ...

La ComMissione abbassa le stime di crescita Ue nel 2020. Italia stabile : La Commissione europea ha preso atto del rallentamento economico e dell'aumento dei rischi congiunturali, riducendo la sua previsione di crescita dell'Unione europea per il 2020. A proposito dell'Italia, l'esecutivo...

Migranti - Salvini : “Missione Sophia? Recuperò migliaia di persone e le portò in Italia. A Trenta rispondo coi numeri” : “Cosa replico alle parole ministro della Difesa Elisabetta Trenta sul tema ong e Migranti? Non rispondo alle polemiche. Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un po’ nervosetti, problema loro”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine del centenario ANA Associazione Nazionale Alpini alla Deposizione di una corona presso il monumento ai caduti in Sant’Ambrogio a Milano sulle polemiche col ministro ...

L'Italia vuole il ComMissario alla Concorrenza - Francia e Germania già lavorano per ridimensionarne i poteri : Un piano per modificare regole e poteri della Concorrenza. Le affinità elettive franco-tedesche da cui è scaturita la nuova architettura europea potrebbero riservare un ulteriore smacco all’Italia. Il premier Giuseppe Conte, prima di dare il suo via libera alla spartizione dei top jobs studiata a tavolino da Emmanuel Macron e Angela Merkel - con la francese Christine Lagarde alla Bce, il belga Charles Michel al Consiglio Ue e ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019 (5 luglio). Italia : Missione leggenda. Tre coppie a caccia dell’impresa : E’ il giorno più lungo e, si spera, più bello per l’Italia del Beach volley ai Mondiali di Amburgo. Mai tanta Italia nella fase finale di un Mondiale (due coppie maschili agli ottavi, una femminile ai quarti): solo una volta, a Klagenfurt 2001, due coppie azzurre si spinsero fino agli ottavi nel torneo femminile con Gattelli/Perrotta che si fermarono lì e Bruschini/Solazzi riuscirono a raggiungere i quarti, poi da lì in avanti, solo ...

La ComMissione Ue tiene l'Italia sotto osservazione. Tria promette una correzione dei conti anche nel 2020 : La correzione per evitare la procedura di infrazione è stata “molto forte” e anche per il prossimo anno bisognerà mettere in conto di fare un, seppur “minimo”, nuovo aggiustamento. Il giorno dopo l’archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea, il ministro dell’Economia Giovanni Tria ammette che lo sforzo c’è stato, eccome, anche se non di manovra ...

Come è messa l'Italia quanto a eMissioni di gas-serra. Un rapporto : Seppure con differenze tra gli Stati membri, l'Unione europea è riuscita a ridurre del 20% le emissioni di gas serra che però nel mondo sono complessivamente cresciute del 57,5%. È uno dei dati del dossier di AGI/Openpolis "Clima e ambiente 2020" che scatta una fotografia sugli obiettivi energetici che l'Europa si è prefissa di raggiungere entro il 2020 per contribuire ad arginare il cambiamento climatico. Uno sforzo in cui l'Italia è indietro ...