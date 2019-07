Mini Cooper SE | in vendita da marzo 2020 l’elettrica più glamour – FOTO

Mini Cooper SE - Sportività a batteria : Dopo le impressioni di guida dellesemplare camuffato, ecco finalmente la Mini Cooper SE. Quella tutta elettrica, definitiva, e in cammino verso il lancio commerciale, previsto per il 7 marzo 2020. Fino a 270 km con un pieno delettroni. La prima Mini full electric di serie è mossa da ununità a batteria che eroga 184 CV e 270 Nm sulle ruote anteriori. Molto interessanti le prestazioni, visto che la Casa dichiara uno 0-100 in soli 7,3 secondi, ...

Debutta la Mini elettrica : ecco la Cooper SE a zero emissioni : È la prima, lungamente attesa Mini, totalmente elettrica. Si chiama Cooper SE e ha Debuttato a Rotterdam nelle sue vesti definitive dopo essere apparsa sotto il vestito di concept...

Mini<br> - La John Cooper Works GP debutta al Ring - VIDEO : La Mini ha scelto la 24 Ore del NürburgRing per presentare la variante più estrema della propria gamma, la John Cooper Works GP. La nuova sportiva arriverà sul mercato nel 2020 in serie limitata di 3.000 esemplari, 1,000 in più rispetto alle precedenti generazioni. Più leggera e con 300 CV. Spinta da un quattro cilindri TwinPower Turbo di 2.0 litri da 300 CV, la JCW GP è la Mini stradale più potente di sempre e dispone di svariati componenti ...

Motori – Nuova Mini Cooper S E - le prime foto rubate rivelano un look molto “British” [FOTO E PREZZO] : Nuova MINI Cooper S E, l’attesissima piccola britannica elettrica si svela, non camuffata, durante i test sulle strade della California L’attesissima prima auto elettrica di MINI, la MINI Cooper S E, è stata avvistata su un set fotografico in California. La Nuova versione 100% elettrica della casa britannica avrebbe debuttato ufficialmente nel mese di luglio, si è svelata erroneamente in tutta la sua eleganza ...