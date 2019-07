Millico non convocato per l’Europeo Under 19 | lo sfogo su Instagram | “Meritocrazia?”

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il talento del Torino Vincenzonon è statodall’Italia per l’Europeo19 e si è sfogato su: “Meritocrazia?”.“powered by Goal”La sua non convocazione per l’Europeo19 da parte dell’Italia ha fatto scalpore. E Vincenzo, talento del Torino primavera già nel giro della prirma squadra, non l’ha presa bene.Il classe 2000, tra i migliori in assoluto dello scorso campionato Primavera, è esploso di rabbia super la mancata chiamata. In una story ha evidenziato i suoi numeri stagionali (29 goal e 12 assist) e chiesto meritocrazia.“29 gol e 12 assist in 28 partite. Miglior marcatore stagionale a +15 gol dal miglior realizzatore. Meritocrazia?”La reazione non è piaciuta ai dirigenti del Torino, che presto si sarebbero fatti sentire con il ragazzo. La story è stata cancellata dopo ...

