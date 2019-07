Milano Marittima | tromba d' aria abbatte 200 pini Ferita una donna | è grave

Maltempo oggi - tempesta da Milano Marittima a Pescara. DIRETTA : Maltempo oggi, tempesta da Milano Marittima a Pescara. DIRETTA Burrasca nell'Adriatico, allerta della Protezione civile su molte regioni. Nelle Marche e in Abruzzo spiagge devastate da vere e proprie tempeste Parole chiave: Maltempo ...

Maltempo - tornado devasta Milano Marittima : abbattuti 200 pini secolari - case e auto distrutte [FOTO e VIDEO] : Milano Marittima come Terracina: la famosa località costiera di Cervia è stata devastata stamattina da un tornado che ha avuto effetti molto simili a quello che il 29 Ottobre 2018 ha colpito Terracina provocando un morto e decine di feriti. A Milano Marittima, nel comune di Cervia e in provincia di Ravenna, la situazione è molto difficile e ci sono danni gravissimi. Fortunatamente non ci sono state vittime, anche se una donna è rimasta ferita ed ...

Un ferito a Milano Marittima - 18 a Pescara (tra cui una donna incinta) : il maltempo si abbatte sull'Italia : Un’ondata di maltempo si è abbattuta sull’Italia, causando diversi feriti. A Milano Marittima, in provincia di Ravenna una donna è è stata portata all’ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni serie, anche se non sarebbe in pericolo. Alcune strade sono state chiuse. A Pescara, diciotto persone fino ad ora sono finite in pronto soccorso per le ferite provocate dai chicchi di grandine grandi come ...

Prime Day 2019 - annunciati vincitori per il concerto al Papeete Beach di Milano Marittima : Il Prime Day 2019 è ricco non solo di offerte, ma anche di eventi e iniziative online e offline. Ieri sono stati annunciati i vincitori del contest che metteva in palio una serie di pass per il concerto di Takagi&Ketra e Giusy Ferreri. Il concerto è in programma la sera del 13 luglio al Papeete Beach di Milano Marittima, ma la Prime Day Beach sarà aperta a tutti a partire dalle dieci del mattino.Continua a leggere

Notte Rosa 2019 Milano Marittima : cosa fare - programma - eventi - concerti - feste : Notte Rosa 2019 Milano Marittima. Anche quest’anno il capodanno dell’estate colorerà tutto il weekend del 5-6-7 luglio. La 14° edizione della manifestazione porterà in tutta la Riviera Romagnola feste, eventi, concerti per tutte le età. TUTTO SULLA #NotteRosa Notte Rosa 2019 Milano Marittima: cosa fare, programma, eventi, concerti, feste Venerdì 5 luglio la Notte Rosa 2019 partirà alla grande, infatti tutte le spiagge di Milano Marittima ...

Paolo Fresu - Nik West e Incognito dal 27 al 29 giugno in Italia per il Milano Marittima International Jazz Festival : Paolo Fresu, Nik West e gli Incognito. Sono le tre punte di diamante del Milano Marittima International Jazz Festival che dal 27 al 29 giugno si terrà nella cittadina romagnola.I grandi esponenti del panorama Jazz internazionale si alterneranno sul palco principale, allestito sulla Rotonda I Maggio, cuore pulsante della vita notturna e dello shopping, ma anche in diversi locali della città, che ospiteranno concerti live di ...