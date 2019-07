Migranti | Trenta | navi prendono ordini da ministro competente**

meteoweb.eu

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – "Nonostante l'agitazione del momento, stiamo lavorando tutti insieme per la sicurezza del Paese. Ledaldi riferimento. Bisogna comprendere bene che ogniha una sua area di competenza, nelle aree di concorso in cui si partecipa insieme alla competenza di un altro ministero ci si coordina. Ma l'ordine viene sempre daldi riferimento". Lo mette in chiaro ildella Difesa, Elisabetta, a margine del vertice di governo sui migranti.

