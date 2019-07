Migranti | perché il blocco navale è pura propaganda

Sul mio (falso) invito a violare le leggi sui Migranti e sul perché la semplificazione (giornalistica) non aiuta la democrazia : Gentile direttrice,mi è capitato spesso di scrivere per HuffPost e mi viene quindi naturale rivolgermi a Lei per un chiarimento e per condividere un motivo di amarezza che discuterei volentieri con i giornalisti il cui nome mi è capitato di leggere in questi giorni su altri siti in relazione all’episodio sul quale mi sento costretto a tornare.Comincio con il chiarimento. L’Osservatore Romano ha pubblicato un mio ...

Ecco perché Lampedusa e non Malta : le 4 bugie di Matteo Salvini su Alex e il soccorso ai Migranti : Mediterranea chiarisce i punti controversi del blocco imposto al veliero che giovedì scorso ha salvato 54 profughi provenienti dalla Libia su un gommone in acque italiane

Migranti - Salvini : “Libia porto sicuro? Non in questo momento. Stiamo lavorando perché situazione torni tranquilla” : “Libia porto sicuro? In questo momento no, però la guardia costiera libica sta facendo un buon lavoro. Stiamo lavorando con il governo libico perché la situazione torni tranquilla”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini rispondendo a chi chiedeva se la Libia è un porto sicuro e sul rischio che dal Paese arrivino altri 8 mila Migranti. Verranno smistati in Europa? “No, non è questo ...

Perché Matteo Renzi ha attaccato la linea Minniti sui Migranti : Un duro atto d'accusa contro il suo partito, accusato di "pavidità" sullo Ius Soli e di fomentare allarmismo sui migranti: in una lettera a Repubblica, Matteo Renzi guarda indietro e attacca, guardandosi dal fare nomi e cognomi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti, rispettivamente presidente del Consiglio e ministro dell'Interno di quel governo che nel 2017 stipulò gli accordi sui migranti con il governo di Fayez Al-Serraj. Governo sostenuto, ...

Giorgia Meloni smaschera le Ong : "Ecco perché vengono in Italia. Chi sono davvero i Migranti a bordo" : "Basta con questi bugiardi delle Ong e basta con chi sostiene le loro menzogne". Giorgia Meloni, su Facebook, smantella uno dei capisaldi della linea difensive delle ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. L'unico porto sicuro è Lampedusa, visto che né Tripoli né Tunisi vengono considerati t

Perché la Alex non può portare i 54 Migranti in Tunisia come vorrebbe Salvini : La Tunisia, indicata dal ministro degli Interni Salvini come possibile approdo per i 54 migranti salvati da Mediterranea non è 'un porto sicuro', come dimostrano anche i recenti sbarchi nel Paese nordafricano. Per questo il veliero sta puntando verso l'Italia. Arci: "La soluzione della Tunisia è stata dichiarata impraticabile dal tribunale di Agrigento, con l'ordinanza su Carola Rachete".\\L'imbarcazione della piattaforma umanitaria ...

Perché detestano chi salva i Migranti : Le Ong nascono per riempire un vuoto. Operano dove lo Stato non può o non vuole essere. E di tutto questo lasciano testimonianza

Migranti Salvini assente a vertice Ue perché deve andare da Barbara D'Urso : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, notoriamente, si gioca moltissimo del suo peso politico sulla questione dei Migranti, degli sbarchi e delle redistribuzioni. Critica spesso e volentieri l'indifferenza dell'Europa al riguardo. Risulta però che nei vertici europei dei ministri degli interni in cui si discutono proprio simili questioni e i patti effettivi che permettono (bene o male che sia) la redistribuzione, Salvini è mancato ben sei ...

Migranti - lettera-appello di Mediterranea : "Perché questo accanimento del governo?" : 700 persone alla deriva in 24 ore nel Mediterraneo senza Ong. Una nave commerciale che ha salvato 50 Migranti verso...

Migranti - lettera-appello di Mediterranea : "Perché questo accanimento del governo"? : 700 persone alla deriva in 24 ore nel Mediterraneo senza Ong. Una nave commerciale che ha salvato 50 Migranti verso...

Migranti : comandante Sea watch - 'nave in Italia perché Malta era più lontana' : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - La nave Sea watch ha superato le acque territoriali Italiane "perché Malta era più lontana". E' quanto detto dal comandante della nave Arturo Centore, nel corso dell'interrogatorio davanti al Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella. L'equpaggio ha chiesto per

Migranti - perché sbarcano nonostante il no di Salvini? : Aveva detto no per tutta la giornata e anche in quelle precedenti il ministro dell’Interno Matteo Salvini: i Migranti non sbarcheranno dalla Sea Watch. Invece i Migranti sono sbarcati dalla nave ferma da due giorni al largo di Lampedusa e il responsabile del Viminale lo ha saputo mentre era collegato in diretta con la trasmissione Non è L’arena su La7. La nave Sea Watch 3 è stata messa sotto sequestro dalla Guardia di Finanza e andrà a Licata. I ...

Alessandro Murenu - espulso perché cattolico?/ Strana "etica" M5s su aborto e Migranti : Macchina del fango contro Alessandro Murenu, candidato sindaco del Movimento 5 stelle a Cagliari, espulso per le sue idee sull'aborto.