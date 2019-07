Michelle Obama | Angelina Jolie e le altre star dai riflessi biondi

Anche Michelle Obama ricorda Cameron Boyce : «Un cuore enorme» : Cameron BoyceCameron BoyceCameron BoyceCameron BoyceCameron BoyceCameron BoyceCameron BoyceCameron BoyceCameron BoyceCameron BoyceCameron BoyceAnche Michelle Obama si aggiunge alla lunga lista di star che hanno dedicato un pensiero social a Cameron Boyle. L’ex first lady, infatti, ha scritto un dolce post in memoria del giovane attore scomparso, ricordando un’esperienza lavorativa fatta insieme a lui: «Ho avuto la fortuna di trascorrere con ...

Michelle Obama tira una pallonata nelle parti basse a Harry Style degli One Direction : lui si accascia al suolo : FQ Magazine Ragazzo di 20 anni dichiarato morto si sveglia il giorno dopo: amici e parenti stavano organizzando il funerale Che l’ex first lady Michelle Obama fosse una donna forte e battagliera era ormai assodato, ma certo nessuno si aspettava di vederla in azione su un campo da dodgeball, mentre con un lancio centra in pieno le parti basse ...

Michelle Obama colpisce con un pallone gli attributi di Harry Style : Durante una partita di Dogdball, l'ex first lady Michelle Obama, assesta un colpo proprio negli attributi di Harry Style facendolo accasciare al suolo! Sapevamo che Michelle Obama fosse una donna forte, ma certo non ci si aspettava che fosse “tanto forte” da centrare in pieno gli “attributi” di Harry Style, l’ex cantante degli “One Direction, tanto da farlo accasciare al suolo.\\ Tutto è successo durante una specialissima ...

Barack e Michelle Obama ospiti nella villa di Clooney sul Lago di Como. FOTO : Barack e Michelle Obama ospiti nella villa di Clooney sul Lago di Como. FOTO L’ex presidente degli Stati Uniti è giunto alle ore 14.30 a villa Oleandra, a Laglio. Qui trascorrerà il fine settimana nell’abitazione che appartiene all’attore hollywoodiano. Dieci i veicoli che l’hanno scortato, zona blindata Parole ...

Barack e Michelle Obama approdano su Spotify : Michelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaLe voci di Barack e Michelle Obama si potranno ascoltare presto su Spotify. L’ex coppia ...

Barack e Michelle Obama produrranno un podcast per Spotify : Michelle e Barack Obama (foto: JIM YOUNG/AFP/Getty Images) In un futuro molto prossimo su Spotify si potranno anche ascoltare podcast registrati da Barack e Michelle Obama. L’ex coppia presidenziale ha stretto un accordo pluriennale con il servizio di musica in streaming on demand per “produrre, sviluppare e prestare la voce” a file audio che verranno trasmessi in esclusiva sulla piattaforma. La notizia, che era già nell’aria da ...

Barack e Michelle Obama realizzeranno alcuni podcast in esclusiva per Spotify : L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la moglie Michelle hanno siglato un accordo con Spotify per realizzare una serie di podcast in esclusiva per il servizio di streaming. «Gli Obama – si legge nel comunicato diffuso da Spotify