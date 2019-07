Mezzogiorno in Famiglia cancellato E… Adriana Volpe? Freccero | Non c' entro

Palinsesti Rai autunno : chiude Mezzogiorno in famiglia - Fazio trasloca su Rai2 : I nuovi Palinsesti Rai per la stagione tv 2019-2020 si preannunciano ricchi di colpi di scena e di grandi novità che riguardano sia il prime time che il daytime. Tra graditi ritorni e numerose conferme, ci sarà spazio anche per delle nuove produzioni che vedremo in onda nel corso della stagione autunnale delle tre reti della Tv di Stato. Confermatissima la presenza di Mara Venier, che raddoppierà il suo impegno sulla rete ammiraglia Rai mentre ...

Adriana Volpe contro Carlo Freccero per Mezzogiorno in Famiglia : "Ho fatto domande senza ottenere risposta" : In casa Rai 2 c'è un po' di maretta. A tuonare è sempre Adriana Volpe che, captata la notizia della chiusura di Mezzogiorno in Famiglia nella prossima stagione, ha ingaggiato una rovente polemica con Carlo Freccero, direttore della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La Volpe già nei

Mezzogiorno in famiglia - lo sfogo su Instagram di Adriana Volpe per la chiusura del programma : Adriana Volpe si sfoga su Instagram a proposito della presunta cancellazione di Mezzogiorno in famiglia, il programma da lei condotto insieme a Massimiliano Ossini

Adriana Volpe - lo sfogo contro la Rai di Freccero per la chiusura di Mezzogiorno in famiglia : “Mi fate capire perchè si chiude una produzione interna Rai e si prevedono produzioni esterne ? Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in silenzio …altrimenti si perde il posto di lavoro”, questo lo sfogo di Adriana Volpe su Instagram constatati i non proprio entusiasmanti risultati Auditel di alcune trasmissioni di Rai2 (diretta da Carlo Freccero) a fronte della possibilità di chiudere Mezzogiorno in ...

Mezzogiorno in Famiglia chiude! Adriana Volpe furiosa contro Freccero : La conduttrice scatenata sui social: se la prende con il direttore di Rai2 per la cancellazione del suo programma e contesta il presunto stipendio di Enrico Lucci. Adriana Volpe è una furia contro Carlo Freccero e i rumors circolati sui palinsesti autunnali di Rai2. La conduttrice non ha preso bene la scelta del direttore della rete di cancellare Mezzogiorno in Famiglia, il programma che la showgirl presenta da due anni con ...

Adriana Volpe : «Chiudere Mezzogiorno in Famiglia : è questa la Rai del cambiamento?» : Pechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpeQuella che era solo una voce trova conferma nelle parole di Adriana Volpe: Mezzogiorno in Famiglia, storica trasmissione di Michele Guardì, non tornerà nella prossima stagione televisiva. Una decisione, a detta della padrona di casa, totalmente incomprensibile. «Prendo atto che Mezzogiorno in Famiglia, ...

Adriana Volpe difende Mezzogiorno in Famiglia e critica Rai2 : l’amaro sfogo : Adriana Volpe contesta la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia e si sfoga: “Questa è la Rai del cambiamento?” Adriana Volpe non ci sta e critica Rai2 e le scelte dell’attuale direttore di rete Carlo Freccero. L’ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia difende lo storico programma che ha condotto per svariate edizioni e che dalla prossima stagione […] L'articolo Adriana Volpe difende Mezzogiorno in Famiglia e critica ...

Adriana Volpe furibonda sui social : “Questi sono i dati auditel di RaiDue e Mezzogiorno in Famiglia chiude? E ditemi che lo stipendio di Lucci non è vero…” : Nella Rai2 di Carlo Freccero non c’è spazio per Mezzogiorno in Famiglia. Il ‘direttorissimo’ ha deciso di non confermare il programma del weekend e la padrona di casa, Adriana Volpe, si scatena sui social con un post in cui (di fatto) contesta le scelte di Freccero sottolineando alcuni insuccessi della sua direzione. “ditemi che questi dati non sono veri: su Rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il ...

Palinsesti Rai - cancellato Mezzogiorno in famiglia? : Secondo le prime indiscrezioni riguardanti i Palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, sembra che Mezzogiorno in famiglia sia stato cancellato

Palinsesti autunnali - Rai 2 : Fazio in prime time - cancellato Mezzogiorno in famiglia : Fabio Fazio I Palinsesti autunnali della prossima stagione Rai ora sono formalmente depositati. A presentarli oggi al CdA di Viale Mazzini sono stati i direttori di rete, sfilati singolarmente davanti all’assemblea. La loro presentazione ufficiale avverrà il prossimo 9 luglio a Milano, ma nel frattempo emergono indiscrezioni e novità sulla futura programmazione. Tra le novità spiccano in particolare il confermato trasloco di Fabio Fazio a ...

Palinsesti autunnali : Fazio in prime time su Rai2 - cancellato Mezzogiorno in famiglia : Fabio Fazio I Palinsesti autunnali della prossima stagione Rai ora sono formalmente depositati. A presentarli oggi al CdA di Viale Mazzini sono stati i direttori di rete, sfilati singolarmente davanti all’assemblea. La loro presentazione ufficiale avverrà il prossimo 9 luglio a Milano, ma nel frattempo emergono indiscrezioni e novità sulla futura programmazione. Tra le novità spiccano in particolare il confermato trasloco di Fabio Fazio a ...

Mezzogiorno in Famiglia - Michele Guardì : «A presto - questo gruppo non si scioglierà». Fox : «Allora non ci chiudono?» : Mezzogiorno in Famiglia “questo è un gruppo che non si scioglierà“. La profezia di Michele Guardì è risuonata nell’ultima puntata di Mezzogiorno in Famiglia. Forse l’ultima di sempre, viste anche le espressioni incerte dei protagonisti in studio. Le voci di una mancata riconferma del programma di Rai2, del resto, sono ormai più che insistenti: il regista e ideatore della trasmissione, tuttavia, ha rassicurato la propria ...

Mezzogiorno in Famiglia - Michele Guardì : "A prestissimo". Paolo Fox : "Ma allora non ci chiudono?" (Video) : “A presto, eh! A prestissimo!” (#MicheleGuardì)#MezzogiornoInFamiglia pic.twitter.com/WDHUUvBHSP— Two cents Tweets (@TwocentsTweets) June 2, 2019 Ma allora Mezzogiorno in Famiglia chiude o no? Quella andata in onda oggi, domenica 2 giugno 2019, oltre ad essere l'ultima puntata della stagione del famoso varietà del weekend di Raidue, potrebbe essere stata anche l'ultima puntata di sempre. Ve lo avevamo anticipato su TvBlog ad aprile: il ...

Mezzogiorno in Famiglia chiude. Guardì svela il futuro di Ossini-Volpe : Mezzogiorno in Famiglia, Michele Guardì: “Gruppo di lavoro che non si scioglierà” Mezzogiorno in Famiglia chiude. Quella andata in onda fino a pochi minuti fa su Rai2 è stata l’ultima puntata del programma creato da Michele Guardì e che ha fatto la sua prima apparizione televisiva nel 1993. Da allora tanti conduttori si sono susseguiti alla sua guida arrivando a quelli a cui il pubblico è rimasto più affezionato: Tiberio ...